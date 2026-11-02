Antalya'da önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek uluslararası iklim zirvesi öncesinde ulaşım için önemli kararlar alındı. Antalya Valiliği, çok sayıda devlet ve hükümet başkanının katılacağı COP31 Türkiye İklim Zirvesi kapsamında 10, 11 ve 12 Kasım tarihlerinde bazı güzergâhlarda geçici trafik düzenlemeleri uygulanacağını duyurdu.

Alanya, Manavgat ve Serik yönünden Antalya'ya seyahat edecek vatandaşların, özellikle havalimanı ve Belek çevresindeki trafik değişikliklerine dikkat etmeleri istendi.

D-400 KARA YOLUNDA TRAFİK DÜZENLEMESİ

Valiliğin açıklamasına göre Antalya Havalimanı Kavşağı ile Belek Shell Kavşağı arasındaki yaklaşık 18 kilometrelik D-400 kara yolunda trafik düzenlemesine gidilecek.

Gidiş ve geliş yönlerinde uygulanacak düzenlemeyle, zirveye katılan yabancı heyetlerin konvoyları ile vatandaşların kullandığı araçlar ayrı şeritlere yönlendirilecek.

Havalimanı nizamiye ile havalimanı kavşağı arasında da benzer bir uygulama gerçekleştirilecek.

11 KASIM'DA BU YOL TAMAMEN KAPANACAK

Trafik düzenlemesinin en önemli noktalarından biri Belek bölgesinde olacak.

D-400 kara yolunun Belek Turizm Yolu'na bağlandığı bölüm ile Land of Legends Kavşağı arasındaki, "Liderler Yolu" olarak adlandırılan güzergâh, 11 Kasım Çarşamba günü saat 07.30 ile 12.00 arasında tamamen araç trafiğine kapatılacak.

Devlet başkanları ve resmî heyetlerin zirve alanına ulaşmasının ardından yolun kontrollü şekilde yeniden trafiğe açılması planlanıyor.

ANTALYA HAVALİMANINA GİDECEKLER DİKKAT

Antalya Havalimanı'na ulaşmak isteyen sürücüler için alternatif güzergâhlar da açıklandı.

Şehir merkezinden havalimanına gidecek vatandaşlar Bülent Ecevit Bulvarı, Rauf Denktaş Caddesi ve Kardeş Kentler Caddesi üzerinden ulaşım sağlayabilecek.

Kundu ve Lara yönünden gelen sürücüler ise Yaşar Sobutay Bulvarı ile Kardeş Kentler Caddesi'ni kullanabilecek.

Serik yönünden havalimanına gidecek sürücülerin D-400 kara yolundaki yönlendirme tabelalarını takip etmeleri gerekecek.

ALANYA'DAN GİDECEK SÜRÜCÜLERE ÖNEMLİ UYARI

Alanya'dan Antalya şehir merkezine, havalimanına veya Belek bölgesine seyahat edecek vatandaşların 10-12 Kasım tarihlerinde yolculuklarını trafik düzenlemelerini dikkate alarak planlamaları gerekiyor.

Özellikle 11 Kasım sabahı Belek çevresinden geçecek sürücülerin kapalı güzergâhı ve alternatif bağlantı yollarını göz önünde bulundurmaları önem taşıyor.

Alanya-Side istikametinden gelen zirve servisleri ve lojistik araçlarının ise Belek Oteller Bölgesi'ne ulaşımda 5 No'lu Kontrol Noktası'nı kullanabileceği belirtildi.

EXPO2016 BULVARI HER ARACA AÇIK OLMAYACAK

Valiliğin açıklamasına göre EXPO2016 Bulvarı yalnızca resmî görevli araçlar ve zirve kapsamında hizmet veren servis araçları tarafından kullanılabilecek.

Bulvarın sol şeridi acil müdahale ekiplerine, sağ şeridi ise servis araçlarının geliş ve gidişine ayrılacak.

Ayrıca 10, 11 ve 12 Kasım tarihlerinde zirve kapsamında il genelinden hareket eden servis araçları D-400 kara yolunu kullanmayacak.

ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLER VE AĞIR VASITALARA DA KISITLAMA

Zirve kapsamında alınan diğer ulaşım tedbirlerine göre, 9-13 Kasım tarihleri arasında şehirlerarası otobüsler ve ağır vasıta araçların çalışmasına ilişkin saat kısıtlamaları da öngörülüyor.

İlgili kurumlara iletilen düzenlemede, bu araçların belirtilen tarihlerde 22.00 ile 06.00 saatleri arasında çalıştırılması ve etkinlik alanı çevresinde park yasağı uygulanması yer alıyor.

Yolcu taşımacılığı yapan işletmelerin ve ağır vasıta sürücülerinin, seyahat öncesinde güncel resmî yönlendirmeleri kontrol etmeleri gerekiyor.

VALİLİKTEN SÜRÜCÜLERE ÇAĞRI

Antalya Valiliği, trafik güvenliğinin sağlanması ve ulaşımda aksaklık yaşanmaması amacıyla sürücülerden trafik işaretlerine, yönlendirme tabelalarına ve görevli personelin uyarılarına uymalarını istedi.

Özellikle Alanya'dan Antalya'ya 10, 11 ve 12 Kasım tarihlerinde seyahat edecek vatandaşların yola çıkmadan önce güncel trafik durumunu kontrol etmeleri ve yolculukları için ek süre ayırmaları öneriliyor.