Sakarya'nın Karasu ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyon, bir mahalle muhtarının da şüpheliler arasında bulunması nedeniyle dikkat çekti. Kocaali Merkez Mahallesi Muhtarı Beyti Kuru ve beraberindeki S.A., polis ekiplerinin çalışması sonucunda gözaltına alındı.
POLİS EKİPLERİ SEVKİYAT BİLGİSİNE ULAŞTI
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir bilgiye ulaştı.
Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen "Sokaklar Güvende" operasyonları sırasında, Kocaali Merkez Mahallesi Muhtarı Beyti Kuru ile S.A.'nın İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde getireceği belirlendi.
ARAÇTAN 149 GRAM KOKAİN ÇIKTI
Elde edilen bilgiler üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, iki şüphelinin bulunduğu aracın İstanbul'dan yola çıkarak Karasu'ya geldiğini tespit etti.
Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda durdurulan araçta detaylı arama yapıldı. Aramada 149 gram kokain ele geçirildi.
MUHTAR VE BERABERİNDEKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyonun ardından mahalle muhtarı Beyti Kuru ile beraberindeki S.A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hâkim karşısına çıkarılan Beyti Kuru ve S.A. hakkında tutuklama kararı verildi.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.