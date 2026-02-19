Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, hem sağlık açısından hem de tok tutma özelliği nedeniyle sahurda bir avokado tüketilmesini önerdi. Sevilgen, Alanya avokadosunun hasadının Mart ayı içinde biteceğini, ardından yeni dönem hasadının başlayacağını belirterek, önümüzdeki yıl avokado üretiminin bu senenin 3 katına çıkacağını ifade etti.

‘SAHURDA AVOKADO TÜKETİN’

Avokadonun çok faydalı olduğunu belirten Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, avokadonun tok tuttuğunu vurguladı. Sevilgen, “Avokado hem sağlık açısından hem de tok tutma açısından çok yararlı. Vatandaşların sahurda 1 tane avokado tüketmeleri akşama kadar aç kalmamalarını sağlar. Herkese yemeleri için tavsiye ediyoruz. Alanya avokadosunun son dönemlerindeyiz. Mart ayı içerisinde bunun hasadı bitecek. Ardından has dediğimiz cinse başlayacağız” dedi.

‘GELECEK YIL 3 KATI VERİM BEKLİYORUZ’

Sevilgen, “Fuerte cinsi avokadomuzun fiyatı boyutuna göre 60-50-40 lira olarak satılıyor. Şu anki fiyatı normal çünkü bu yıl üretimde baya eksideyiz. Geçen yıl Mart ayındaki don nedeniyle üretimde azalma oldu. Herhangi bir sıkıntı olmazsa önümüzdeki yıl bu senenin 3 katı verim bekliyoruz” dedi. (Hatice NERGİZ)