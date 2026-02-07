2026 YKS maratonu resmen start alıyor. Üniversite sınavına hazırlanan milyonlarca öğrencinin gözü kulağı ÖSYM'den gelecek "başvuru kılavuzu" duyurusunda. 6 Şubat itibarıyla arama motorlarında "YKS başvuruları başladı mı", "Sınav ne zaman" ve "Sınav ücreti ne kadar" sorguları zirve yaptı. İşte ÖSYM 2026 sınav takvimi ve YKS başvuru sürecine dair tüm merak edilenler.

Lise son sınıf öğrencileri ve mezun adaylar için yılın en önemli dönemi geldi çattı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) takvimini netleştiriyor. Adaylar, TYT (Temel Yeterlilik Testi), AYT (Alan Yeterlilik Testleri) ve YDT (Yabancı Dil Testi) oturumlarına katılabilmek için başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecek.

2026 YKS Ne Zaman Yapılacak? (TYT - AYT - YDT Tarihleri)

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre üniversiteye giriş sınavları Haziran ayının ortasında gerçekleştirilecek. Milyonların ter dökeceği oturum tarihleri şu şekilde:

TYT (1. Oturum): 20 Haziran 2026 Cumartesi

AYT (2. Oturum): 21 Haziran 2026 Pazar

YDT (3. Oturum): 21 Haziran 2026 Pazar (Öğleden sonra)

YKS Başvuruları Ne Zaman Başlıyor? Son Gün Ne Zaman?

ÖSYM'nin geleneksel takvimine göre YKS başvuruları genellikle Şubat ayının ilk haftasında başlamaktadır. 6 Şubat 2026 tarihi itibarıyla adayların ÖSYM AİS sistemini kontrol etmeleri gerekmektedir.

Başvuru Başlangıç: 6 Şubat 2026 (Tahmini/Beklenen)

Son Başvuru Tarihi: 3 Mart 2026 (Tahmini)

Geç Başvuru Günü: Mart ayının ikinci haftası (Tarihler kılavuz ile netleşecektir).

2026 YKS Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Adayların en çok merak ettiği konulardan biri de sınav ücretleri. Geçtiğimiz yıl uygulanan zammın ardından 2026 yılı için her bir oturum (TYT, AYT, YDT) başına ücretin artış göstermesi bekleniyor. Kesin ücret bilgisi, 2026 YKS Başvuru Kılavuzu'nun yayımlanmasıyla birlikte netlik kazanacak. Ödemeler, ÖSYM'nin "odeme.osym.gov.tr" adresi üzerinden kredi kartı ile veya anlaşmalı bankaların ATM/Mobil bankacılık sistemlerinden yapılabilecek.

Başvuru Nasıl Yapılır? (Adım Adım ÖSYM AİS)

Başvuru işlemleri tamamen elektronik ortamda gerçekleşecek. Adayların şu adımları izlemesi gerekiyor:

ais.osym.gov.tr adresine gidin veya ÖSYM AİS mobil uygulamasını açın. T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz (veya e-Devlet şifresi) ile giriş yapın. "Başvurularım" sekmesinden "2026-YKS" seçeneğini tıklayın. Kimlik, iletişim ve eğitim bilgilerinizi kontrol edin. Girmek istediğiniz oturumları seçin. Sınav merkezi tercihlerinizi yapın. Başvuruyu onaylayın ve sınav ücretini yatırarak işlemi tamamlayın.