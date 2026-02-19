Hollywood’un ünlü yıldızı Salma Hayek, hem kendi serveti hem de milyarder eşiyle rahat bir hayat sürebilecekken, Meksika’da orman çekimlerinde çalışmaya devam ediyor.

Gösteri dünyasının en tanınmış isimlerinden biri olan Salma Hayek, önümüzdeki eylül ayında 60 yaşına basmaya hazırlanıyor. On yıllara yayılan kariyeri boyunca hem büyük bir ün hem de yaklaşık 200 milyon dolarlık bir servet elde etti. Ancak Hayek için maddi güvence, köşesine çekilmek anlamına gelmiyor.

MEKSİKA’DA ORMANIN DERİNLİKLERİNDE ÇEKİM

Ünlü oyuncu, son dönemde Meksika’da doğayla iç içe projelerde yer alıyor. Ormanlık alanlarda yapılan çekimlerde aktif olarak çalışan Hayek’in set arkasından paylaşılan görüntüleri, “Bu yaşta hâlâ çamurun içinde çalışıyor” yorumlarına neden oldu.

Genellikle bu seviyede bir servete ulaşan isimlerin daha sakin bir yaşamı tercih etmesi beklenir. Ancak 60 yaşına yaklaşan Salma Hayek’in hâlâ aktif projelerde yer alması, kariyer tutkusunun sürdüğünü gösteriyor.

KOCASI 30 MİLYAR DOLARLIK SERVETİN SAHİBİ

Hayek, 2009’dan bu yana Fransız iş insanı François-Henri Pinault ile evli. Pinault, lüks moda markalarını bünyesinde barındıran Kering grubunun sahibi ve servetinin 30 milyar doları aştığı biliniyor.

Çiftin 2007 doğumlu bir kızları bulunuyor. Ekonomik olarak hiçbir zorunluluğu olmamasına rağmen Hayek’in üretmeye devam etmesi, Hollywood’da nadir görülen bir tablo olarak değerlendiriliyor.

SALMA HAYEK KİMDİR?

Tam adı Salma Valgarma Hayek Pinault olan oyuncu, 2 Eylül 1966’da Meksika’nın Veracruz eyaletinde doğdu. Kariyerine Meksika televizyonlarında başladı. 1989-1991 yılları arasında yayınlanan “Teresa” adlı diziyle geniş kitlelere ulaştı.

1995 yapımı Desperado filmiyle Hollywood’da tanınmaya başlayan Hayek, 2002’de başrolünü üstlendiği ve yapımcılığını yaptığı Frida filmiyle En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar’a aday gösterilen ilk Meksikalı aktris oldu.

Daha sonra From Dusk Till Dawn, Once Upon a Time in Mexico, Machete ve animasyon serisi Puss in Boots gibi projelerde yer aldı. 2021 yapımı Marvel filmi Eternals’ta ise Ajak karakterini canlandırdı.

YAŞ ALDIKÇA DAHA DA GÜÇLÜ BİR DURUŞ

Hayek, yaşlanmayı doğal karşıladığını ve estetik müdahalelere mesafeli olduğunu sık sık dile getiriyor. 2025 yılında Sports Illustrated Swimsuit kapağında yer alarak dikkat çekmişti.

Hem oyunculuk hem yapımcılık alanında aktif olan Hayek, Latin kökenli aktrisler için Hollywood’da öncü isimlerden biri olarak gösteriliyor. Milyonları ve milyarder bir eşi olmasına rağmen, setlerden uzaklaşmaması ise onun kariyer anlayışını net biçimde ortaya koyuyor.