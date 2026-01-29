ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) bilimsel ve akademik projelerinin yanında dünyadaki birçok üniversite ile de iş birlikleri yaparak öğrencilerinin geleceğine önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ve ALKÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Genel Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Diren Doğan, Türkiye Maarif Ajansı tarafından 24–26 Ocak 2026 tarihleri arasında Endonezya’da düzenlenen “Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı”na katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Cakarta Büyükelçisi Prof. Dr. Talip Küçükcan’ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninin ardından fuar, Cakarta ve Bandung şehirlerinde gerçekleşti. Türkiye’den 26 üniversitenin katıldığı fuar kapsamında Endonezyalı öğrenciler, ALKÜ standına yoğun ilgi gösterdi. ALKÜ’de öğrenim görmek isteyen öğrencilerle ve lise yöneticileri ALKÜ standında Öğr. Gör. Dr. Diren Doğan’dan detaylı bilgileri aldılar. Fuarda Cakarta’daki lise müdürleri ile yapılan toplantıda Rektör Türkdoğan, ALKÜ ve eğitim sistemi hakkında merak edilenleri cevapladı.

ALKÜ, ENDONEZYA’DAKİ ÜNİVERSİTELER İLE PROJELER YAPILACAK

Fuarın ardından Rektör Türkdoğan, Endonezya’daki 12 üniversite ile ileriye yönelik iş birliklerinin yapılması amacıyla Akademik İş birliği Protokolü (MoU) imzaladı. Protokol imzalanan üniversitelerle ALKÜ arasında öğrenci ve akademik personel değişim programları, bilimsel ve araştırma projelerinin yürütülmesi, öğrencilere yönelik staj veya araştırma yerleştirmeleri, öğrenci projeleri için ortak akademisyen denetimi yapılacak. Bunun yanında bu üniversiteler ile çeşitli alanlarda iş birlikleri, veri paylaşımları, araştırma konularında özel amaçlı müzakereler gerçekleştirilecek.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: ALKÜ DÜNYAYA AÇILMASINI HIZLANDIRIYOR

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, ALKÜ’nün birçok ülkeden 291 üniversite ile çeşitli alanlarda iş birlikleri yapıldığını söyledi. ALKÜ’nün dünyadaki üniversiteler ile iş birlikleri ağının daha da genişleyeceğini söyleyen Rektör Türkdoğan, “Endonezya ziyaretiyle birlikte Asya-Pasifik bölgesindeki akademik iş birliklerimizi daha da güçlendirmiş olduk. İmzalanan mutabakat zaptları; eğitimden araştırmaya, inovasyondan öğrenci hareketliliğine kadar birçok alanda üniversitemize yeni ufuklar açacak. Öğrencilerimizin uluslararası deneyim kazanmasını, akademisyenlerimizin ise küresel ölçekte ortak projelerde yer almasını son derece önemsiyoruz” dedi. Endonezya’daki üniversitelerle başlatılan iş birliklerinin kısa sürede somut projelere dönüşmesinin hedeflendiğini belirten Türkdoğan, karşılıklı ziyaretler ve ortak çalışmalarla protokollerin aktif şekilde hayata geçirileceğini sözlerine ekledi. Türkiye Cumhuriyeti Cakarta Büyükelçisi Prof. Dr. Talip Küçükcan ile bir araya gelen Rektör Türkdoğan, ALKÜ’nün yurt dışındaki üniversiteler ile yaptığı iş birliklerinden ve projelerden bahsetti. Türkdoğan, fuarın düzenlenmesinde emeği geçen Prof. Dr. Talip Küçükcan’a ve Maarif Ajansı yöneticilerine teşekkür etti.