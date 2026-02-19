EYT düzenlemesinin ardından kapsam dışında kalan milyonlarca kişi, yeni bir model beklentisiyle resmi açıklamaları yakından izliyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM NE?

Son dönemde kamuoyunda sıkça gündeme gelen kademeli emeklilik iddialarına ilişkin resmi makamlardan yapılan açıklamalara göre şu an için yeni bir düzenleme çalışması bulunmuyor.

EYT’den yararlanamayan sigortalılar için farklı formüller konuşulsa da, yürürlükte olan sistemde değişiklik yapılacağına dair somut bir adım atılmış değil. Sosyal medyada hızla yayılan “kademeli emeklilik çıkıyor” iddialarına karşı yetkili isimler mevcut şartların devam ettiğini vurguluyor.

EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilik sistemine ilişkin yaptığı açıklamada yeni bir değişiklik planlanmadığını ifade etti.

Bakan Işıkhan, emekli olabilmek için gerekli olan prim gün sayısı ve sigortalılık süresi şartlarının mevcut haliyle sürdüğünü belirtti. Bu açıklama, kısa vadede yeni bir erken emeklilik düzenlemesi bekleyenler açısından beklentilerin ertelendiği şeklinde yorumlandı.

2000 YILI SONRASI SİGORTALILAR NEDEN KADEMELİ EMEKLİLİK İSTİYOR?

EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi bulunan milyonlarca kişi yaş şartı olmadan emeklilik hakkı elde etmişti. Ancak bu tarihten sonra sigortalı olan çalışanlar için yaş ve prim şartlarının devam etmesi, sistemde “kademeli geçiş” beklentisini artırdı.

Özellikle 2000 yılı sonrası sigorta başlangıcı olan çalışanlar için erken emeklilik modeli olacak mı sorusu gündemde kalmaya devam ediyor. Taleplerin temelinde ise şu başlıklar yer alıyor:

Yaş şartının kademeli olarak esnetilmesi

Prim gününü dolduranlara belirli koşullarla emeklilik hakkı tanınması

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli yaş ve prim gününe ulaştıklarında tam emeklilik yerine kısmi ya da aşamalı emeklilik imkanına sahip olması anlamına geliyor.

Bu modelde emeklilik şartları;

Sigorta başlangıç tarihi

Çalışma statüsü (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı)

Prim gün sayısı

gibi kriterlere göre değişebiliyor.