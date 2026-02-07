​Düzenlenen söyleşide Prof. Dr. Karakuş Yılmaz; öğrencilerin meslek seçiminde doğru kararlar vermelerine katkı sağlamak, hekimlik ve akademisyenlik mesleklerine dair merak edilen sorulara yanıt bulmalarını desteklemek ve gelecek planlamalarına ışık tutmak amacıyla mesleki bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Eğitim hayatında verdiği mücadeleyi anlatan Prof. Dr. Karakuş Yılmaz, aynı zamanda "Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz kimdir?" sorusunu da yanıtladı. Başhekim Prof. Dr. Karakuş Yılmaz, öğrencilere eğitim ve kariyer planlamalarında hedeflerinden asla vazgeçmemeleri yönünde tavsiyelerde bulunarak; "İnsanı mutlu eden, yürüdüğü yolda yaşadıklarıdır; vardığı hedef değil. Çünkü amaç gerçekleştiğinde mutluluk sona erer. Hekimlik gönül işidir; gerçekten sevmeniz gerekir. Her şey dışarıdan göründüğü kadar kolay olmayacaktır. Bu mesleğin öznesi insandır. Hekimlik; insan sevgisi, büyük bir fedakarlık ve özveri gerektirir. Hayatınızı bu işe adamamız gerekir. Herkes kendi yüreğinin ekmeğini yer. Bu yüzden öncelikle ahlaklı ve çalışkan olun. Sen iyi ol ki ettiğin iyilik tohumları kök salsın. Hekimlik, topluma ve insana hizmet etmek için yapılır. İnsan hayatına dokundukça ve hayat kurtardıkça mutlu olursunuz" dedi.

​Söyleşinin ardından Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz, öğrencilerin hekimlik mesleğine dair merak ettiği soruları yanıtladı. Etkinlik sonunda Okul Müdürü Mustafa Vehbi Öz, katılımlarından dolayı Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz'a teşekkür ederek kendisine plaket takdim etti.