Ankara'da Şahin'den 'Alanya' brifingi
ALANYA’DA günlerdir etkili olan fırtına ve yüksek dalgalar, sahil bandında dikkat çeken bir tabloyu ortaya çıkardı. Özellikle dünyaca ünlü mavi bayraklı Kleopatra Plajı’nda kumun çekilmesiyle birlikte kırılmış yalı taşları yeniden ortaya çıktı. Yeni Alanya ve Dim TV’nin daha önce de dikkat çektiği kıyı hattındaki müdahale ve doğal yapının bozulduğu yönündeki iddialar, yaşanan son gelişmeyle yeniden gündeme geldi. Fırtına anında tamamen açığa çıkan taşların bir bölümü deniz sakinleştikten sonra kısmen kumla örtülse de, sahildeki tahribat izleri gözle görülür şekilde varlığını sürdürüyor. (Ramazan ÖZDEMİR)

Muhabir: Ramazan Özdemir