Çalışan maaşından yüzde 3 kesilecek, işveren katkı sunacak, devlet ise yüzde 30 destek verecek. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile emeklilikte SGK maaşına ek ikinci gelir hedefleniyor.

Türkiye’de milyonlarca asgari ücretli ve memuru ilgilendiren Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için hazırlık süreci hız kazandı. 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan modelle birlikte çalışanların maaşından düzenli kesinti yapılacak, işveren aynı oranda katkı sunacak, devlet ise birikimin yüzde 30’u kadar destek verecek.

Hedef, emeklilik döneminde yalnızca SGK maaşıyla geçinmek zorunda kalmayan bir sistem oluşturmak. Özellikle yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri karşısında emekli aylıklarının yetersiz kalması, yeni modeli yeniden gündeme taşıdı.

TES NASIL İŞLEYECEK?

Yeni sistemde çalışanın brüt maaşından yüzde 3 oranında kesinti yapılması öngörülüyor. Aynı oranda katkı işveren tarafından sisteme aktarılacak. Devlet ise toplam birikimin yüzde 30’u kadar destek sağlayacak.

Toplanan tutarlar profesyonel fon yöneticileri tarafından değerlendirilecek. Uzun vadeli yatırım getirileriyle büyütülen birikim, emeklilik döneminde aylık ek gelir olarak ödenecek. Böylece çalışanlar, emeklilikte ikinci maaş sistemi kapsamında SGK gelirine ek bir ödeme alacak.

OTOMATİK BES TES’E DAHİL EDİLECEK

TES yürürlüğe girdiğinde mevcut otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) bu yapının içine entegre edilecek. Böylece çalışan maaşından iki ayrı kesinti yapılmayacak; katkı payı tek sistem üzerinden yürütülecek.

Taslak çalışmalarda sistemde en az 10 yıl kalma şartı üzerinde duruluyor. Erken çıkış imkanlarının ise ciddi şekilde sınırlandırılması planlanıyor. Katılımın zorunlu olup olmayacağına ilişkin nihai karar henüz açıklanmadı.

EMEKLİLİK YAŞI VE ÖDEME MODELİ

TES birikimlerine erişim, SGK emeklilik şartlarına bağlanacak. Kadınlarda 58 ile 65, erkeklerde 60 ile 65 yaş aralığında kademeli yapı esas alınacak.

Biriken tutar tek seferde değil, düzenli aylık ödeme şeklinde sunulacak. Böylece mevcut emekli maaşına ek gelir sağlanması amaçlanıyor.

KAMU ÇALIŞANLARI DA DAHİL EDİLECEK

Sistemin yalnızca özel sektörü değil, kamu çalışanlarını da kapsaması planlanıyor. Öğretmenler, sağlık çalışanları, polisler ve diğer kamu personeli de TES kapsamına girecek. Devlet, kamu tarafında hem işveren payını yatıracak hem de yüzde 30’luk katkıyı sürdürecek.

MAAŞTAN NE KADAR KESİLECEK?

Mevcut hesaplamalara göre 2026 Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kapsamında;

Asgari ücret düzeyinde çalışanlardan aylık yaklaşık 1.000 TL ,

, Orta gelir grubunda 1.000 TL’nin üzerinde,

Memurlarda ise 2.000 TL’ye yaklaşan tutarda kesinti

öngörülüyor. Devlet katkısıyla birlikte bu tutarların uzun vadede ciddi bir emeklilik fonuna dönüşmesi hedefleniyor.

Çalışan iş değiştirirse birikim korunacak. TES hesabı yeni işverene aktarılabilecek, sistem sıfırlanmayacak.