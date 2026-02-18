ALANYA’NIN Emişbeleni Mahallesi’nde bulunan bir evin arka kısmındaki toprak kayması riski ev sakinlerini tedirgin ediyor. Ev sahipleri, yetkililere defalarca başvurduklarını ancak çözüm bulamadıklarını belirterek acil önlem alınmasını talep ediyor. Emişbeleni Mahallesi, Kale Sokak, No:35’te bulunan ve Hasan Keyik’e ait olduğu öğrenilen evin arka bölümünde toprak kayması riski yaşanıyor. Üst katı inşaat halinde olan yapının arkasındaki arazide, özellikle yağışlı havalarda toprağın her geçen gün biraz daha aşağı indiği ifade edildi. Ev sakinleri, toprak kayması riskine karşı tedirgin olduklarını ve olası bir olumsuzluk yaşanmadan gerekli önlemlerin alınmasını istediklerini belirtti.



‘EVİMİZ VE HAYATIMIZ TEHLİKEDE’



Ev sakinlerinden Hasan Keyik, yaşadıkları tehlikeyi daha önce de duyurmaya çalıştıklarını belirterek, “Daha önce evimizin arka kısmının tehlikeli olduğunu haber sayfalarına da attım, yetkililere sesimizi duyurmak istedim ancak hiçbir şekilde yanıt alamadık. Çözüm Masası’na da ilettik fakat karşılık bulamadık. Evimiz ve hayatımız tehlike altında. Bu yağmurlarda evimizin son durumu ortada; toprak her dakika biraz daha iniyor. Artık bir şeylerin yapılmasını istiyoruz. Durumun yetkililere iletilmesini talep ediyorum” dedi. (Hatice NERGİZ)