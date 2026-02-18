TÜRKİYE Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Antalya Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması’nda, Arıkan Yılmaz Dim Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi büyük bir başarıya imza attı. Mustafa Öztürk gözetiminde yarışmaya hazırlanan Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halk Oyunları Ekibi, sergilediği performansla Antalya İl Birincisi oldu. Öğrencilerin disiplinli çalışması ve sahnedeki uyumu, jüri tarafından tam not alırken, elde edilen bu derece okul camiasında büyük gurur yaşattı.

BÖLGE FİNALLERİ İZMİR’DE

Antalya şampiyonu olan ekip, Nisan ayında İzmir’de düzenlenecek Bölge Finalleri’ne katılmaya hak kazandı. Öğrenciler, şimdi gözünü bölge şampiyonluğuna çevirdi. Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Bu büyük başarıda emeği geçen tüm öğrencilerimizi ve öğretmenimiz Mustafa Öztürk’ü yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” denildi. (Şerife ÇOBAN)