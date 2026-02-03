Alanya’nın hayırsever ve sevilen turizmcilerinden Mehmet Hacıkadiroğlu tarafından merhum dedesi adına hazırlanan belgesel film gösterimi ve fotoğraf sergisi dün akşam saat 19.30’da Alanya Kültür Merkezi B Salonu’nda gerçekleştirildi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, Kuvayi Milliye’nin Alanya’daki önemli sembollerinden biri olan Nazmi Hacıkadiroğlu’nun yaşamı, mücadelesi ve bıraktığı izler belgesel ve fotoğraflarla katılımcılara aktarıldı. Yoğun katılımın olduğu gecede DİM TV’ye açıklama yapan Atatürkçü Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Hacıkadiroğlu, tüm katılımcılara teşekkür ederek “yıllar önce kurduğum bir hayaldi” dedi.

KUVAYİ MİLLİYE’NİN SEMBOLLERİNDEN ‘NAZMİ HACIKADİROĞLU’

Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şube Başkanı Gökhan Sipahioğlu, “Atatürkçü Düşünce Derneği olarak yine bir etkinlikteyiz. Kuvayi Milliye’nin Alanya’daki baş sembollerinden Nazmi Hacıkadiroğlu’nun fotoğraf sergisini hem de belgeselini düzenledik. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mehmet HacıKadiroğlu buna öncülük etti. Ona da çok teşekkür ederiz” dedi.

‘YILLAR ÖNCE KURDUĞUM BİR HAYALDİ’

Atatürkçü Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet HacıKadiroğlu, “Katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Yıllar önce kurduğum bir hayaldi. Sağ olsun Gökhan başkanımın, Hayri Yenialp’in ve Mevlüt Güven abimizin desteğiyle bu organizasyonu yaptım. Başarılı olur muyum bilmiyorum, buna sizler karar vereceksiniz. Altın Ordu Kulübü’nün başkanları Mustafa ve Mehmet Özkan kardeşlere çok teşekkür ederim, katkıları çok büyük. Ayrıca İzmir Türk Koleji 78 ailesinin de katkısı çok büyük. Derneğimiz adına hepsine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.