Alanya’nın teknoloji ve sanayi alanında daha hızlı ilerlemesi, fikirlerin ürüne dönüşmesi amacıyla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan öncülüğünde kurulan Alanya Teknokent AŞ, proje fikirlerini, girişimcileri ve işletmeleri buluşturma fırsatı sunuyor. 2025 Eylül ayında kurulan Alanya Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren firma ve girişimcilere; vergi avantajları, Ar-Ge destekleri ve operasyonel kolaylıklar sağlanarak yenilikçi projelerin hayata geçirilmesi teşvik ediliyor. Teknokent’te ortaya konulan fikirlerin ürüne dönüşmesi için üretim maliyetlerini düşürmek ve verimliliği artırmak temel amaçlar arasında yer alıyor. Alanya Teknokent’te hem yatırımcının hem de girişimcinin faydalanacağı kurumlar vergisi, personel gelir vergisi, SGK işveren payı, yazılım KDV, gümrük vergisi, damga vergisi gibi önemli kolaylıklar bulunuyor.

VERGİDEN, MENTORLUK HİZMETİNE KADAR DESTEK AVANTAJLARI

Fikirden ürene ilk adım olan kuluçka merkezi sayesinde ürün kamu destekli Ar-Ge projelerine yüzde 25, diğer projelere ise yüzde 50 kira avantajı sağlanıyor. Kuluçka merkezlerinde genç ve yeni işletmeler, henüz şirketleşmemiş girişimciler ön kuluçka olarak sınıflandırılıyor. Burada ofis hizmetleri, ekipman yönetim desteği mentorluk hizmeti sağlanıyor. Ar-Ge projelerinde de gümrük vergisi istisnası, makine ve teçhizat KDV istisnası, damga vergisi ve harç istisnası gibi durumlardan faydalanılıyor.

PERSONEL DESTEKLERİ İLE İŞLETMELERE BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLANIYOR

Alanya Teknokent’te personel teşvikleri de en dikkat çeken teşvikler arasında yer alıyor. Teknokent’te faaliyet gösteren işletmeler için gelir vergisi stopajı teşviki, destek personeli limiti, damga vergisi gibi avantajlar bulunuyor. Bunların yanında yüzde 50 devlet katkılı SGK prim desteği işletmelere önemli fırsat sunuyor. Bunun yanında matematik, biyoloji, fizik ve kimya lisans mezunları ile doktora öğrencisi Ar-Ge personeline de asgari ücret tutarı kadar destekler yer alıyor. Alanya Teknokent’te fikirlerin ürüne dönüşmesi için tüm kolaylıklar sağlanması fikriyle uzaktan çalışma ve esneklik modeli de yer alıyor. Bir işletmenin bölge dışında olan yüksek lisans veya doktora öğrencisi niteliğindeki personeli evden veya üniversiteden bölge dışı çalışma kapsamında destek sağlanacak.

YAZILIM ÜRÜNLERİ VERGİDEN MUAF OLACAK

Alanya Teknokent’te ortaya çıkan yazılım, tasarı ve Ar-Ge faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünün satışından veya pazarlanmasından elde edilen kazanç, gelir ve kurumlar vergisinden tutuluyor. Bunun yanında sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları mobil oyun, askeri komuta kontör gibi yazılımlı ürünler için de KDV istisnaları sağlanıyor.

YATIRIMCILARA KOLAYLIK SAĞLAYACAK DESTEKLER OLACAK

Alanya Teknokent’te büyümeyi finanse etmek adına girişim sermayesi desteği de bulunuyor. Yatırımcılar için olan bu fırsatta, girişimcilere veya kuluçka merkezindeki girişimlere sağlanan fonlar vergi matrahından indirilebilecek. Bu avantaj sayesinde girişim fikirleri, yatırımcılar tarafından daha hızlı desteklenecek. Tüm bunların yanında Alanya Teknokent’te geliştirilen yüksek teknolojik ürünün seri üretime dönüşmesi adına bölge içinde yatırım sağlanacak. Böylece bir ürün, yönetici şirketin uygun bulması ve devamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının izni ile prototip ürün, seri üretimle ülke ekonomisine ve geleceğine kazandırılacak.

ALANYA TEKNOKENT AŞ’DE BİR FİKİR NASIL ÜRÜNE DÖNÜŞÜR?

Bir girişimci, fikrini ürüne dönüştürmek isterse öncelikle bunu Ar-Ge/Yazılım niteliği taşıyan projenin tanımlanmasını yani proje hazırlığını tamamlanmalı. Daha sonra girişimci, yönetici şirkete Alanya Teknokent, portalı üzerinden başvuru yapar. Yapılan Başvuru hakem heyeti tarafından niteliği incelenir. İncelenen proje onay alırsa yer tahsisi yapılarak faaliyetler başlar.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: “TEKNOKENT İLE ALANYA’MIZ TEKNOLOJİ MERKEZİ OLACAK”

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, yaptığı açıklamada, Alanya Teknokent AŞ’nin kurulmasıyla girişimcilerin projelerinin yatırımcılar sayesinde küresel bir rekabet kazanacağını dile getirdi. Teknokent AŞ’de yapılan teşvik ve muafiyetlerle hem girişimcilere hem de yatırımcılara büyük avantaj sağlandığını belirten Rektör Türkdoğan, “Alanya Teknokent ile Alanya’mız teknolojinin de merkezi olacak. Burada öncelik fikirlerin ürüne dönüşmesidir. Bunun için tüm taraflara en güzel kolaylıklar sağlandı. Girişimci tarafından projelendirilen fikir, akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği yatırımcılarımızın olduğu Teknokent’te ürüne dönüşecek. Alanya Teknokent’in hayata geçirilmesinde başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Bakanımız Mehmet Fatih Kacır’a, Bakan Yardımcımız Sayın Muhammet Kasım Gönüllü’ye, Antalya Valimiz Sayın Hulusi Şahin’e, Önceki Dönem Dışişleri Bakanı Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na, Antalya Vali Yardımcımız Sayın Mustafa Hulusi Arat’a, Alanya Kaymakamımız Sayın Şakir Öner Öztürk’e, Alanya Belediye Başkanımız Sayın Osman Tarık Özçelik’e, Alanya Üniversitesi Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Turan Sağer’e, ALTSO Başkanımız Sayın Eray Erdem’e ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum.” dedi.