Netanyahu hakkında verilen tutuklama emrinin ardından ABD’nin yaptırım listesine aldığı Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Yargıcı Nicolas Guillou, yaşadıklarının sadece kişisel bir sorun olmadığını, yargı bağımsızlığına dönük bir baskı sinyali taşıdığını söyledi.

Fransız basınına konuşan Guillou, yaptırımların günlük hayatını doğrudan vurduğunu anlattı. Buna göre uluslararası ödeme sistemleri kendisine kapandı ve ciddi bir finansal kısıtlamayla karşı karşıya kaldı.

KARTLAR BLOKE, ALIŞVERİŞ YOK

Guillou, ABD merkezli Visa ve Mastercard’ın kendisine ait tüm kartları bloke ettiğini belirterek, bu nedenle herhangi bir satın alma işlemi yapamadığını ifade etti. Yaşadığı tabloyu da, “Ben bir hakimim ama bana bir suçlu gibi davranılıyor” sözleriyle özetledi.

İşin tuhaf yanı şu: Bir gün sıradan bir ödeme yapmaya çalışıyorsunuz, ertesi gün sistem “yok” diyor. İnsan böyle şeyleri okuyunca, ‘bana olmaz’ sanıyor.

Guillou, yaptırımların yalnızca kendi hayatını zorlaştırmadığını, uluslararası hukuk düzenine yönelik bir mesaj taşıdığını savundu. Bu sürecin yargı mensupları üzerinde baskı aracı olarak kullanıldığını dile getiren Guillou, “Hakimler, avukatlar ve politikacılar bu yöntemlerle sindiriliyor” dedi.

Yargıç, bir meslektaşının kendisine aktardığı değerlendirmeyi de paylaştı: Meslektaşı, ABD Başkanı Donald Trump’ın görev süresi bitene kadar Guillou’nun adının bu “kara listeden” çıkarılmasını beklemediğini söylemiş.

PARİS-WASHINGTON HATTINDA GERİLİM

Guillou’ya ve listeye eklenen diğer Avrupalı isimlere yönelik yaptırımlar, Paris ile Washington arasında diplomatik düzeyde de gündemde. Aktarılan bilgilere göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptırımların kaldırılması için ABD makamları nezdinde doğrudan girişimde bulundu.

Ancak Fransız makamlarının verdiği bilgiye göre, yürütülen bu temaslar şu ana kadar sonuç vermedi. Elysee Sarayı yetkilileri, yaptırımların hızla kaldırılması için resmi taleplerin iletildiğini, buna karşın ABD’li otoritelerden henüz olumlu bir yanıt gelmediğini teyit etti.

Bu tartışma Alanya’da da yakından izleniyor; çünkü uluslararası yaptırım kararları, turizmden ticarete kadar pek çok alanda ödeme sistemleri ve bankacılık işlemlerinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Günün sonunda mesele, insanların cebindeki kartın çalışıp çalışmaması kadar basit bir yere de dayanıyor.

UCM’NİN NETANYAHU KARARI

UCM, 21 Kasım 2024 tarihinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında Gazze’de sivillere karşı savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamında tutuklama emri çıkarmıştı. Kararda “açlığın silah olarak kullanılması, cinayet ve şiddet” başlıkları yer almıştı.

Kurumlar: Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Elysee Sarayı, ABD yönetimi.