TÜRKİYE'NİN spor turizmindeki önemli merkezlerinden biri haline gelen Alanya, bir uluslararası organizasyona daha başarılı şekilde ev sahipliği yaptı. Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen Uluslararası Alanya Kızılkule Cup şampiyonası, yılın en dikkat çeken spor organizasyonlarından biri oldu. Denizi, iklimi, modern spor tesisleri ve tarihi atmosferiyle sporcuların gözde destinasyonları arasında yer alan Alanya'da düzenlenen turnuva, birçok farklı ülkeden sporcuyu ağırladı. Ücretsiz olarak takip edilen organizasyonda, üç gün boyunca sahada büyük bir mücadele yaşandı. Tüm maçlar sosyal medya üzerinden canlı yayınlanırken, final karşılaşmaları ve ödül töreni SSport ve SSport Plus kanallarından tüm dünyaya aktarıldı. Hobi, Mix ve Pro olmak üzere üç farklı kategoride düzenlenen şampiyona, profesyonel sporcuların yanı sıra amatör sporcuları da bir araya getirerek renkli görüntülere sahne oldu.

7 ÜLKEDEN 120 SPORCU ALANYA'DA BULUŞTU

Turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Danimarka, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Belarus ve Çekya'dan toplam 120 sporcu katıldı. Farklı ülkelerden gelen sporcular, Alanya'nın sıcak atmosferi ve misafirperverliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sporcular, organizasyon boyunca dostluk ve kardeşlik mesajları vererek dünyada yaşanan savaşlara rağmen sporun birleştirici gücüne dikkat çekti. Katılımcılar, Alanya'nın barışın, dostluğun ve uluslararası birlikteliğin sembolü haline geldiğini ifade etti.

FİNAL MAÇLARINDA NEFES KESEN MÜCADELELER

Turnuvanın son gününde oynanan final karşılaşmaları büyük heyecan yaşattı. Kadınlar kategorisinde Su ve İdil çifti turnuvayı üçüncü sırada tamamlarken, final maçında Ulyana ve Ekaterina çiftini 2-0 mağlup eden Anna ve Adelya çifti şampiyonluğa ulaştı. Erkekler kategorisinde ise İbragimov Akhmed ve Maksimov Nikita çifti üçüncü oldu. Final karşılaşmasında rakipleri Bek Bulatov ve Vasilevskiy çiftini mağlup eden Tuna ve Sacit çifti turnuvanın şampiyonu olmayı başardı. Final müsabakalarında yaşanan çekişmeli anlar izleyicilerden büyük alkış alırken, sporcuların performansı turnuvaya damga vurdu.

KIZILKULE'NİN 800'ÜNCÜ YILINA ÖZEL PLAKET

Uluslararası Alanya Kızılkule Cup, düzenlenen görkemli ödül töreniyle sona erdi. Törene Alanya Belediyesi Başkan Danışmanları Faruk Konukçu ve Nazmi Zavlak, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı ile belediye meclis üyeleri katıldı. Dereceye giren sporculara madalya ve ödüllerinin yanı sıra, Alanya'nın simgelerinden biri olan Kızılkule'nin 800'üncü yılı anısına özel hazırlanan plaketler takdim edildi.