Galatasaraylı yıldız Victor Osimhen’in İstanbulspor’u satın alacağı iddiası gündemi karıştırdı. Ancak kulüp cephesinden gelen açıklama, söylentilere kısa sürede son verdi.

Victor Osimhen İstanbulspor’u satın alacak mı sorusu, 23 Mart 2026 Pazartesi günü spor gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Özellikle sosyal medyada yayılan iddialarda, Galatasaray forması giyen Nijeryalı golcünün Türkiye’den bir kulübe yatırım yapacağı ve bunun da İstanbulspor olacağı öne sürüldü. Ancak İstanbulspor cephesinden gelen açıklama, bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

İSTANBULSPOR BAŞKANI İDDİALARI YALANLADI

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, ortaya atılan satın alma iddiasına açık bir dille karşı çıktı. Sarıalioğlu, kulüp yönetiminin böyle bir girişimden haberdar olmadığını belirterek, çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi. Bu açıklamayla birlikte, Victor Osimhen İstanbulspor satın alma iddiası kısa sürede zayıfladı.

Futbol gündeminde bazen gece yayılan bir iddia, sabah herkesin konuştuğu bir başlığa dönüşüyor. Bu olay da biraz öyle oldu.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI, RESMİ DOĞRULAMA GELMEDİ

İddianın kaynağı olarak sosyal medya paylaşımları ve yurt dışı merkezli bazı spor hesapları gösterildi. Buna göre Osimhen’in Türkiye’ye ilgisini saha dışına taşımak istediği, hatta kulüp yatırımı planladığı ileri sürüldü. Ancak ne oyuncu cephesinden ne de İstanbulspor yönetiminden bu iddiayı destekleyen resmi bir açıklama geldi. Son sözü kulüp başkanı söyledi ve dosya büyük ölçüde kapandı.

Bu noktada dikkat çeken ayrıntı, iddianın çok hızlı yayılmasına rağmen somut belge, resmi görüşme kaydı ya da kulüpten doğrulayıcı bir bilginin ortaya çıkmaması oldu. Spor kamuoyunda büyük ses getiren haber, açıklamanın ardından daha çok “asılsız transfer dışı iddia” başlığına döndü.

OSIMHEN’İN GÜNDEMİNDE SAHA İÇİ VAR

Galatasaray taraftarının yakından takip ettiği Victor Osimhen için şu aşamada ana gündem maddesi, sezonun kalan bölümü ve takımıyla yaşayacağı sportif süreç olarak öne çıkıyor. Yıldız oyuncunun adı zaman zaman transfer ve yatırım haberleriyle anılsa da, bugün itibarıyla Osimhen kulüp satın alıyor mu sorusuna verilen net yanıt “hayır” oldu.

Bir de işin taraftar tarafı var. Gece ortaya atılan söylenti sabah kahvede, telefonda, tribün grubunda konuşuluyor. Sonra bir açıklama geliyor ve konu kapanıyor. Ama o birkaç saatlik belirsizlik bile yetiyor.

İDDİA NEDEN BU KADAR KONUŞULDU?

Osimhen gibi dünya çapında bilinen bir oyuncunun adının Türkiye’de bir kulüp satın alma haberiyle anılması, doğal olarak dikkat çekti. Özellikle İstanbulspor gibi köklü bir kulübün isminin bu iddiada geçmesi, haberin büyümesine neden oldu. Ancak futbol dünyasında sık görülen bu tür spekülatif içeriklerde, resmi açıklama gelmeden yapılan yorumların yanıltıcı olabileceği bir kez daha görüldü. Kısacası.

Bugün itibarıyla tablo net: Victor Osimhen’in İstanbulspor’u satın alacağı yönündeki iddia doğrulanmadı, kulüp yönetimi tarafından da açık şekilde yalanlandı.