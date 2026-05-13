Alanya’da kadın sağlığı alanında hizmet verecek yeni bir sağlık merkezi daha hizmete girdi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Füsun Yüksel Yakut tarafından hayata geçirilen modern muayenehane, protokol üyeleri, sağlık sektörü temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katıldığı törenle açıldı.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen açılış törenine Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Anneler Günü’ne denk gelen organizasyonda, katılımcılara karanfil dağıtıldı ve yeni kliniğin Alanya’ya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

ANNELER GÜNÜNDE ANLAMLI AÇILIŞ

Açılışta konuşan Op. Dr. Füsun Yüksel Yakut, bu yıl ilk kez Anneler Günü’nü anne olarak kutladığını belirterek, annelik deneyiminin kadınların ve anne adaylarının duygularını daha derinden anlamasına katkı sağladığını söyledi.

Yakut, bu kişisel deneyimin mesleki yaklaşımına da yeni bir bakış açısı kazandırdığını ifade ederek, kadınlara daha güçlü bir empatiyle hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

ALANYA’DA KADIN SAĞLIĞINA YENİ KATKI

Yeni muayenehanede kadın hastalıkları, gebelik takibi, doğum öncesi danışmanlık ve jinekolojik kontroller başta olmak üzere birçok alanda hizmet sunulması planlanıyor. Alanya’da yaşayan kadınların modern ve kişiye özel sağlık hizmetlerine daha kolay erişmesi hedefleniyor.

Sağlık alanındaki yeni yatırımlar, Alanya’nın büyüyen nüfusu ve artan sağlık ihtiyaçları açısından önemli bir katkı olarak değerlendiriliyor.

KOÇAK’TAN YAKUT AİLESİNE TEŞEKKÜR

Törende konuşan Murat Levent Koçak, hekimlik mesleğinin büyük özveri ve fedakârlık gerektirdiğini vurguladı. Koçak, uzun yılların emeği sonucunda hayata geçirilen bu sağlık kuruluşunu Alanya’ya kazandırdığı için Yakut ailesine teşekkür etti.

Yapılan duaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Davetliler, muayenehaneyi gezerek yeni sağlık merkezinin Alanya için önemli bir kazanım olduğunu ifade etti. Cemali Aydınoğlu