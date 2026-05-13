Alanya’nın Konaklı Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobilin duvara çarpması sonucu sürücü yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, A.T. idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki duvara çarparak durabildi.

VATANDAŞLAR HEMEN İHBAR ETTİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.T.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KONAKLI’DA KISA SÜRELİ TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı.Mehmet Al