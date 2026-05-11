Aydın'ın Nazilli ilçesinde, menfaat karşılığında usulsüz sağlık raporu hazırlandığı iddiasına yönelik yürütülen operasyon sonucunda dört kişi cezaevine gönderildi.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya göre, Nazilli Devlet Hastanesi Acil Servisi bünyesinde görevli doktor F.D. ile kamu çalışanları R.K., A.B., S.İ. ve H.B.'nin organize biçimde hareket ettiği öne sürüldü. Emniyet birimlerinin incelemeleri kapsamında SGK kayıtları, banka hareketleri, dijital materyaller ve PTS verileri mercek altına alındı.

ADLİ SÜREÇ VE TUTUKLAMALAR

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda beş şüpheli hakkında işlem yapıldı. F.D., H.B. ve S.İ. emniyetteki sorgularının ardından adli mercilere sevk edildi. Başka bir suçtan dolayı halihazırda cezaevinde bulunan R.K. ve A.B. ile mahkemeye çıkarılan F.D. ve H.B. tutuklandı. S.İ. isimli şüpheli ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

DENETİMLER VE ALANYA'YA OLASI YANSIMASI

Ülke genelinde SGK ve hastane otomasyon sistemleri üzerinden yapılan çapraz denetimler, sahte rapor girişimlerinin tespitini kolaylaştırıyor. Alanya gibi turizm ve hizmet sektörünün yoğun olduğu bölgelerde, sezonluk işe giriş süreçlerinde sıkça talep edilen sağlık raporlarının yasal yollardan temini hem kamu sağlığı hem de işveren güvenliği açısından yakından takip ediliyor. Resmi makamların bildirdiğine göre, benzer usulsüzlüklerin tespiti için dijital takip sistemleri tüm illerde aktif olarak kullanılmaya devam edecek.