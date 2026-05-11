Kayseri'de hırsızlık suçundan ceza alan ve aranan 31 yaşındaki G.S., polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, firari hükümlülerin tespiti için özel bir operasyon gerçekleştirildi. Emniyet yetkililerinin aktardığına göre, hakkında hırsızlık suçundan 70 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü G.S., emniyetteki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından parmaklıklar ardına gönderildi.

DENETİMLER SIKILAŞIYOR

Yurt genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen bu tür koordineli operasyonlar, genel güvenlik tedbirlerinin istikrarlı şekilde uygulandığını gösteriyor. Suçlulara yönelik daralan bu çember, özellikle yaklaşan turizm sezonu öncesinde Alanya gibi yoğun nüfus hareketliliğine sahne olan tatil bölgelerinde de kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

GÜVENLİK AĞI GENİŞLİYOR

Hırsızlık gibi malvarlığına karşı işlenen suçlardan uzun süreli hapis cezası bulunan kişilerin adalete teslim edilmesi, vatandaşın can ve mal güvenliğinin tesisi adına büyük önem taşıyor. Kolluk kuvvetlerinin aranan şahıslara yönelik saha çalışmalarının ve takip operasyonlarının hız kesmeden devam edeceği bildirildi.