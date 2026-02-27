Alanya’da uzun süre etkili olan sağanak yağış, altyapı ve zemin üzerinde ciddi hasara neden oldu. Yağış sonrası Küçük Hasbahçe Mahallesi Alper Sokak’ta asfalt zeminde çökmeler meydana gelirken, çevredeki bazı binalarda da hasar oluştu. Yağışa bağlı zemin hareketliliği nedeniyle sokakta bulunan 3 binada çeşitli seviyelerde hasar tespit edildi. Bazı dairelerin duvarlarında çatlaklar oluşurken, yan taraftaki bir binanın 1. katında kısmi çökme meydana geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yapılan ilk teknik incelemelerde riskli olduğu değerlendirilen 3 bina, tedbir amacıyla boşaltıldı. Bina sakinleri güvenli alanlara yönlendirilirken, Alper Sokak yaya ve araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. (Hatice NERGİZ)