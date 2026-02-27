Seçmeler kapsamında çocukların tempo takibi, ritim algısı ve grup içindeki uyum becerileri değerlendirildi. Eğitmen tarafından yapılan gözlem ve uygulamalar doğrultusunda oluşturulacak ritim grubunun, ilerleyen süreçte düzenlenecek Çocuk Festivali’nde sahne alması planlanıyor. Alanya Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürü Hüseyin Çinal, çocukların erken yaşta sanatla buluşmasının özgüven, disiplin ve takım çalışması gibi önemli becerilerin gelişimine katkı sağladığını belirterek, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin artarak devam edeceğini ifade etti. Çocuk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen bu çalışma ile çocukların hem müzikal yeteneklerinin keşfedilmesi hem de sosyal gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.
Ritim grubu seçmeleri yapıldı
ALANYA Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Kütüphanesi’nde, çocukların sanatsal gelişimlerini desteklemek amacıyla ritim grubu seçmeleri gerçekleştirildi. Alanında uzman eğitmen eşliğinde düzenlenen uygulamalı seçmelere çocuklar yoğun ilgi gösterdi.
Kaynak: Alanya Belediyesi/BÜLTEN
