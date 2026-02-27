ALANYA’NIN Oba Mahallesi Göktaş Sokak’ta iddiaya göre, park ve yeşil alan olarak değerlendirileceği belirtilen bir arazi, aradan geçen süreye rağmen kamusal kullanım için düzenlenmedi. Bunun yerine özel bir şirkete ait depo alanına dahil edilerek yapılaşmaya açıldı. Arazi sahibi Musa Yılmaz ise hem mülkiyet hakkının hem de imar kurallarının ihlal edildiğini öne sürerek yargıya başvurduklarını söyledi. Yaklaşık 1 dönümlük arazisinin imar uygulaması sonrası küçüldüğünü belirten Yılmaz, belediyenin talebi üzerine ağaçlarını kestiklerini ancak park yapılmadığını savunarak yaşanan sürece tepki gösterdi. Depo inşaatının çekme mesafesine uymadığını ve mahkeme süreci devam ederken ek yapı yapıldığını iddia eden Yılmaz, mağduriyetinin her geçen gün arttığını belirterek yetkililere seslendi.



‘PARK YAPILACAK DENİLDİ, AĞAÇLARI KESTİK’

Göktaş Sokak’ta bulunan yaklaşık 1 dönümlük arazisinin imar uygulaması sonrası 601 metrekareye düştüğünü belirten Yılmaz, alanda bulunan 20 adet zeytin, nar, mandalina ve portakal ağacını belediyenin talebi üzerine kestiklerini söyledi. Yılmaz, “Bizim burada yaklaşık bir dönüm arazimiz vardı. Bu alan 601 metrekareye düşürüldü. Bu tarlamızda 20 adet zeytin, nar, mandalina ve portakal ağacı vardı. İmar nedeniyle buranın belediyeye geçtiği ve yeşil alan/park yapılacağı söylenerek ağaçları kesmemiz istendi. Biz de kanuna saygımızdan dolayı ağaçları kestik. Ancak aradan geçen sürede park yapılmadı. Alan özel bir şirkete verildi ve şirket buradaki deposunu büyüttü. Eğer park yapılsaydı mahalledeki çocuklar faydalanacaktı. Belediyenin bu yeri maddi durumu iyi olan bir şahsa nasıl ve ne şekilde verdiğini bilmiyoruz” dedi.



‘ÇEKME MESAFESİNE UYULMADI’ İDDİASI

Halk arasında ‘Yeşil Depo’ olarak bilinen yapının gerekli çekme mesafesine uymadığını ileri süren Yılmaz, yaklaşık 3 ila 6 metre çekme payı bırakılması gerekirken bu kurala riayet edilmediğini savundu. Yılmaz, “Yapı bilgimiz ve haberimiz olmadan inşa edildi. Daha sonra geri çekileceği ifade edildi ancak herhangi bir işlem yapılmadı. Deponun usulsüz ve sınır ihlali yapılarak inşa edildiği gerekçesiyle dava açtık. Mahkeme süreci devam ederken depoya ek inşaat yapılması mağduriyetimizi artırdı” diye konuştu.



‘EVİMİ 15-20 YILDIR KİRAYA VEREMİYORUM’

Yapının yüksekliği ve demir konstrüksiyon olması nedeniyle evlerinin güneş ve gölge dengesinin bozulduğunu söyleyen Yılmaz, yazın aşırı sıcak, kışın ise soğuk olduğunu belirtti. Yılmaz, “Yaklaşık 15-20 yıldır evimizi kiraya veremiyoruz. Kiraya verdiğimizde kiracılar bir ay dolmadan, kira ödemeden evi terk ediyor. Yaz aylarında burada oturan olmuyor. Kendimizin de oturması mümkün değil. Hem maddi hem manevi zarara uğruyoruz” ifadelerini kullandı.



‘YETKİLİLERE SESLENİYORUZ’

Yol kenarında bulunan trafonun da ayrı bir risk oluşturduğunu dile getiren Yılmaz, Belediye Başkanı ve Kaymakamlığa çağrıda bulunarak konunun incelenmesini istedi. Yılmaz, “Belediyenin bu yeri maddi durumu iyi olan bir şahsa nasıl ve ne şekilde verdiğini bilmiyoruz. Gereğinin yapılmasını arz ediyoruz” dedi. (Şerife ÇOBAN)