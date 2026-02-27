Genel bilgilendirme sunumuyla başlayan programda, üniversitenin eğitim vizyonu, fakülte ve bölüm olanakları, uluslararasılaşma faaliyetleri ile öğrencilere sunulan sosyal ve kültürel imkânlar tanıtıldı. Tanıtım sunumunun ardından akademisyenler, kendi bölümlerine ilişkin kapsamlı bilgiler paylaşarak öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı. Etkinlik, kampüs gezisi ile devam etti. Öğrenciler derslikleri, laboratuvarları, kütüphaneyi ve sosyal alanları yerinde görme fırsatı buldu. Kampüs yaşamını yakından tanıma imkânı bulan öğrenciler, üniversite eğitimi hakkında daha somut bir bakış açısı kazandı. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: Alanya Üniversitesi/BÜLTEN