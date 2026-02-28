TRENDYOL Süper Lig'de 26 puanla 10. basamakta bulunan temsilcimiz Corendon Alanyaspor, kritik maçta bu akşam 55 puanlı lider Galatasaray'ın konuğu olacak. İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette bugüne kadar 19 resmi maç oynandı. Bu süreçte sarı-kırmızılılar 13 galibiyet elde ederken, turuncu-yeşilliler 3 kez sahadan zaferle ayrıldı. Üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Gol istatistiklerinde de Cimbom'un üstünlüğü dikkat çekiyor. Geride kalan 19 maçta Galatasaray 43 gol atarken, Alanyaspor 18 golle karşılık verdi.

SON DÖNEMDE ÜSTÜNLÜK CİMBOM'DA

Sarı-kırmızılı ekip, Alanyaspor'a karşı ligde oynadığı son 6 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu süreçte iki kez 4-0'lık net skorlar elde ederken, iki karşılaşmayı 1-0, bir maçı 2-1 ve bir mücadeleyi de 4-1 kazandı. Bu tablo, kağıt üzerinde ev sahibini favori gösterse de, futbolun sürprizlere açık yapısı Corendon Alanyaspor adına umut veriyor.

RAMS PARK'TA EV SAHİBİ AVANTAJI

İstanbul'daki maçlarda da Galatasaray'ın üstünlüğü göze çarpıyor. RAMS Park'ta oynanan 9 karşılaşmanın 6'sını ev sahibi ekip kazanırken, Alanyaspor 2 kez deplasmanda galip gelmeyi başardı. Bir mücadele ise eşitlikle sona erdi. Seyrantepe'deki maçlarda Galatasaray 22 gol atarken, Alanyaspor sadece 6 kez fileleri havalandırabildi.

ALANYASPOR EN FARKLI 4-1 KAZANDI

Rekabette en farklı galibiyeti Galatasaray, 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti. Corendon Alanyaspor ise tarihindeki en farklı galibiyetini 2019-2020 sezonunda Oba Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 4-1'lik sonuçla aldı. Bu akşam oynanacak mücadele, istatistiklerin ötesinde büyük bir sınav niteliği taşıyor. Lider karşısında sürpriz peşindeki Alanyaspor, zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek hem moral bulmak hem de ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor. Cemali AYDINOĞLU