​AK PARTİ

Alanya İlçe Teşkilatı, Ramazan ayının manevi atmosferini saha çalışmalarıyla birleştirerek haftayı dolu dolu geçirdi. İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı koordinesindeki teşkilat, iftar sofralarından afet bölgelerine kadar her noktada vatandaşla iç içeydi.

​GÖNÜL SOFRALARI VE MAHALLE ZİYARETLERİ

​“Gönlümüzde bir, soframızda bir” sloganıyla yola çıkan AK kadrolar; Kocaoğlanlı, Gümüşgöze ve Aliefendi mahallelerinde her akşam farklı bir ailenin iftar sofrasına konuk oldu. Paylaşılan ekmek ve edilen dualarla mahalle kültürünü siyasete taşıyan teşkilat, ALSEV ve Fevzi Gönüllü’nün iftar davetlerine de katılım sağladı.

​SAHADA ÇÖZÜM VE AFAD MESAİSİ

​Küçükhasbahçe Mahallesi’nde yaşanan heyelan sonrası mağdur olan vatandaşlar yalnız bırakılmadı. Başkan Tavlı, AFAD İl Müdürü Necmi Erçin ve Mahalle Muhtarı Hilmi Sezen ile bölgeyi inceleyerek sorunların çözümü için devletin tüm imkanlarını seferber etti.

​ESNAF ODALARINA TEBRİK TURU

​Hafta boyunca Alanya’nın ekonomik dinamikleri de unutulmadı. Seçimleri tamamlayan ve güven tazeleyen; Pazarcılar Odası Başkanı Hüseyin Gök, Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya,

​Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Alataş, Elektrikçiler Odası Başkanı Tunahan Arıkan ziyaret edilerek "hayırlı olsun" dilekleri iletildi.

​TEŞKİLAT DİNAMİĞİ VE VEFA

​Haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı, koordinatör Mehmet Erden’in katılımıyla gerçekleştirildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü dolayısıyla yayınlanan “Nice Yıllara Reis” mesajı teşkilatın vefa gündemindeydi. Genel Merkez Koordinatörü Mustafa Toklu ile MÜSİAD iftarında bir araya gelen ekip, haftayı hem sahada hem de parti içinde tam mesaiyle kapattı.

CHP

​CHP Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Bülent Kandemir yönetiminde Ramazan ayının ruhuna uygun dayanışma çalışmaları ve teknik hizmet takibiyle dolu bir haftayı geride bıraktı.

​KONAKLI’DA GÖNÜL SOFRASI

​Ramazan’ın bereketini halkla paylaşan CHP heyeti, Konaklı’da vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya geldi. Başkan Kandemir, mahalle sakinleriyle omuz omuza vererek dayanışma ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiklerini vurguladı.

​HİZMET VE YOL ONARIM MESAİSİ

​Yağışlar nedeniyle bozulan yollar için kolları sıvayan örgüt; Kuzyaka’daki Dim grup yolunu güvenli hale getirdi, Kayabaşı mahallesinde ise kayma oluşan bölgelerde sıcak asfalt serimini tamamlayarak ulaşım sorunlarını çözüme kavuşturdu.

​AGİKAD ZİYARETİ VE YENİ ÜYELER

​Parti binasında Alanya Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİKAD) heyetini ağırlayan Kandemir, kadınların şehir ekonomisindeki önemine dikkat çekti. Ayrıca partiye katılan Ömer Dur’un üyelik işlemleri yapılarak teşkilatın genişleme süreci sürdürüldü.

Haftalık yönetim kurulu toplantısını meclis üyeleriyle yapan CHP yönetimi, ardından Mahmutlar Bölge Temsilciliği’ni ziyaret etti. Mahalledeki beklentiler yerinde incelenerek gelecek dönemin örgütlenme stratejileri değerlendirildi.

MHP

​Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Mustafa Sünbül önderliğinde Ramazan’ın manevi huzurunu birlik ve beraberlik mesajlarıyla birleştirerek yoğun bir haftayı tamamladı.

​AGİKAD VE KADIN GİRİŞİMCİLER

​MHP İlçe Teşkilatı, Alanya Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİKAD) Başkanı Rukiye Okşar ve yönetimini makamında ağırladı. Görüşmede, Alanya’nın sosyal ve ekonomik hayatında kadın girişimcilerin gücü ve etkisi üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

​TEŞKİLATTA ÜYELİK HAREKETLİLİĞİ

​Partiye olan ilginin sürdüğü haftada Bedia Akalın ve Meryem Adıgüzel, MHP saflarına katılarak üyelik başvurularını gerçekleştirdi. Başkan Sünbül, "Birliğimiz daim olsun" diyerek partinin her geçen gün daha da güçlendiğini vurguladı.

​BİRLİK VE BERABERLİK İFTARI

​İlçe yönetimi tarafından düzenlenen geniş katılımlı iftar programında manevi huzur paylaşıldı. Programa; İl Başkan yardımcıları, KAÇEP yönetimi, Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Kerim Sezer, önceki dönem belediye başkanı Adem Murat Yücel ve meclis üyeleri katılım sağlayarak birlik tablosu sergiledi.

İYİ PARTİ

​İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Hilmi Er yönetiminde bu haftayı hem sosyal sorumluluk projeleriyle hem de genel siyasetin nabzını tutan sert açıklamalarla geçirdi.

​HUZUREVİNDE VEFA ZİYARETİ

​İYİ Parti Alanya Kadın ve Aile Politikaları Başkanı Emine Soykan ve beraberindeki heyet, Alanya Huzurevi'ni ziyaret etti. Yaş almış vatandaşlarla sohbet edip hayır dualarını alan teşkilat üyeleri, "Yaşlılara saygısı olmayan toplumun yarınları bitiktir" mesajıyla toplumsal vefaya dikkat çekti.

​TÜRK KİMLİĞİ VE CUMHURİYET VURGUSU

​Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun grup toplantısındaki yankı uyandıran sözlerini paylaşan Başkan Hilmi Er, İYİ Parti’nin duruşunu net bir şekilde ortaya koydu. Er, millî kimliğin ve değerlerin yıpratılmasına karşı "Türklük, örf, ahlak ve Cumhuriyet" vurgusu yaptı.

​Millet İttifakı'ndaki eski ortağına seslenen Başkan Er, CHP’ye yönelik eleştirel bir duruş sergiledi. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’i ve değerlerini korumanın her şeyden daha önemli olduğunu belirterek, eski ortağına Cumhuriyet ilkeleri üzerinden siyasi bir hatırlatmada bulundu.

​Hafta boyunca Alanya’nın yerel sorunlarına dair basın açıklamalarıyla gündemi belirleyen Başkan Hilmi Er ve yönetimi, teşkilat içi istişare toplantıları ve saha ziyaretleriyle Ramazan mesaisini sürdürdü.

SAADET PARTİSİ

​Saadet Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca öncülüğünde ekonomik adaletsizliklere ve dış politikadaki gelişmelere odaklandığı hareketli bir haftayı geride bıraktı.

​EKONOMİK KRİZ VE ADALET UYARISI

​İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, haftalık değerlendirmesinde iktidarın ekonomi politikalarını sert bir dille eleştirdi. Dar gelirli vatandaşların ve esnafın sesi olan Sarıca; gelir adaletinin sağlanması, yüksek faiz ödemelerinin durdurulması ve ekonomik yıkımın önlenmesi için iktidara acil çözüm çağrısında bulundu.

​DIŞ POLİTİKADA SERT ELEŞTİRİLER

​ABD ve İran arasında tırmanan gerilime dikkat çeken Sarıca, hükümetin dış politika duruşunu sorguladı. Kürecik ve İncirlik üslerinin kapatılması ile Bakü-Ceyhan bor hattının durdurulması konusunda somut adımlar atılmadığını belirten Sarıca, "Sıranın bize geleceğinin farkında değil misiniz?" diyerek net bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

​ALANYA SOKAKLARINDA RAMAZAN MESAJI

​Teşkilat çalışmaları kapsamında Alanya caddeleri, Genel Başkan Mahmut Arıkan’ın Alanyalılara hitaben hazırlanan "Hayırlı Ramazanlar" afişleriyle donatıldı. Görsel çalışmalarla halka ulaşan Saadet Partisi, hafta boyunca hem parti içi toplantıları sürdüren hem de sahada vatandaşın nabzını tutan Başkan Sarıca ve yönetimi, ekonomik ve siyasi eleştirilerini halkın gündemiyle birleştirerek haftalık programını tamamladı.

Zafer Partisi

​Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan, haftayı sivil toplum kuruluşlarıyla temas halinde geçirdi. ALSEV Başkanı Kemal Yetgin’in iftar davetine yönetim kurulu üyeleriyle birlikte katılan Arıkan, birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yaptı. Başkan Arıkan ayrıca, hafta boyunca yaptığı paylaşımlarla yerel ve genel gündeme dair partisinin görüşlerini kamuoyuna duyurarak teşkilat içi çalışmalarını sürdürdü.

Anahtar Parti ​

Alanya siyasetine hızlı bir giriş yapan Anahtar Parti İlçe Başkanı Abdullah Akkuş, sahadaki aktif performansını bu hafta da korudu.

​İFTAR PROGRAMLARI

Teşkilat olarak MÜSİAD, ALSEV ve Pazarcılar Odası’nın düzenlediği iftar programlarına katılım sağlanarak esnaf ve vatandaşla bir araya gelindi.

​AGİKAD ZİYARETİ AGİKAD

Başkanı Rukiye Okşar ve yönetimini parti binasında ağırlayan Akkuş, kadın girişimcilerle istişarelerde bulundu.

Başkan Akkuş, AK Parti ve Kızılay arasındaki ilişkiye yönelik zehir zemberek bir açıklama yaptı. Kızılay’ın bir siyasi partinin saha ekibi gibi hareket etmesini eleştiren Akkuş, "Yardım siyasi gölge altında değil, mahremiyet içinde yapılır; burada ciddi bir etik problem vardır" diyerek tepkisini dile getirdi.