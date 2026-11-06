Birleşik Krallık’ta 2002 yılından bu yana Türkçe yayın yapan Avrupa Gazetesi, 25. yayın yılı kapsamında düzenlenen uluslararası programla Lordlar Kamarası’nda kutlama gerçekleştirdi. Lord Qurban Hussain’in ev sahipliğinde 3 Kasım 2026’da düzenlenen programa siyaset, diplomasi, medya, akademi, iş dünyası ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Avrupa Gazetesi’nin kurucusu ve Avrupa Media Group Başkanı Vatan Öz’ün ev sahipliği ve organizasyonunda gerçekleştirilen program; medya çalıştayı, tarihî belge sergisi, ödül töreni, kültürel sunumlar ve belgesel tanıtımlarını bir araya getirdi.

Etkinliğe Lord Qurban Hussain’in yanı sıra Manchester Rusholme Milletvekili ve eski Gölge İhracat Bakanı Afzal Khan, Barking Milletvekili Nesil Çalışkan, Londra Yabancı Basın Birliği (FPA) Direktörü Deborah Bonetti, MÜSİAD Birleşik Krallık temsilcileri, diplomatik misyon mensupları ve Avrupa’nın farklı ülkelerinden medya kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

DİASPORA MEDYASININ GELECEĞİ KONUŞULDU

Avrupa Gazetesi kurucusu Vatan Öz’ün moderatörlüğünü üstlendiği Birleşik Krallık Türk Medya Çalıştayı’nda dijitalleşme, yapay zekâ, yeni nesil habercilik, diaspora medyasının sürdürülebilirliği ve uluslararası medya iş birlikleri değerlendirildi.

Çalıştaya FPA Direktörü Deborah Bonetti, Almanya’dan Kanal Avrupa TV kurucusu Alipaşa Akbaş, Hürriyet gazetesi yazarı Arda Sayıner, Kanal D yapımcısı ve yönetmeni Sevgin Alişoğlu ile Avusturya Günlüğü gazetesi editörü ve televizyon programcısı Adil Elmas katıldı.

Konuşmasında diaspora medyasının toplumların sesini duyurması ve kültürel bağların korunmasındaki rolüne dikkat çeken Bonetti, dijital dönüşüme uyumun ve gelecek kuşaklara ulaşmanın önemini vurguladı.

TÜRK-İNGİLİZ İLİŞKİLERİNE TARİHÎ BAKIŞ

Program kapsamında “Dostluğa Açılan Sayfalar – Belgelerden Hayata Türk-İngiliz İlişkileri” başlıklı tarihî belge sergisi de açıldı. Prof. Dr. Osman Kubilay Gül’ün özel arşiv koleksiyonundan seçilen eserler, Dr. Özgenur Reyhan Güler’in küratörlüğünde ziyaretçilerle buluşturuldu.

Türk ve İngiliz arşivlerinden derlenen diplomatik belgeler, tarihî gazete manşetleri ve kupürler aracılığıyla iki ülke arasındaki ilişkilerin diplomasi, basın ve toplumsal hafıza boyutları ele alındı. Sergi, Küresel Gazeteciler Konseyi’nin (KGK) sponsorluğunda hazırlandı.

ALTI KATEGORİDE BASIN ÖDÜLLERİ

Programdaki ödül töreninde gazetecilik, televizyon yayıncılığı, sağlık turizmi, dostluk ve diaspora alanlarında altı kategoride ödüller verildi.

Dostluk ve Barış Ödülü Barking Milletvekili Nesil Çalışkan’a, Sağlık Turizmi Ödülü Esteworld’den Dr. Burak Tuncer’e, Gazetecilik Ödülü Hürriyet yazarı Arda Sayıner’e, Televizyon Programı Ödülü Avusturya Günlüğü’nden Adil Elmas’a, Göçmen Başarı Ödülü Doctors4U’dan Melek’e, Avrupa Diaspora Başarı Ödülü ise Kanal Avrupa TV kurucusu Alipaşa Akbaş’a verildi.

KIBRIS TÜRKLERİNİN MÜCADELESİ BELGESELLERLE ANLATILDI

Etkinlikte yapımcılar Mert Ahmet ve Eren Ramadan’ın imzasını taşıyan üç belgesel de tanıtıldı. “Offside: The Untold Story of Sports in the TRNC”, “DISPLACED: A Turkish Cypriot Story” ve “UNSEEN: The Athletes of Northern Cyprus” adlı yapımlar, Kıbrıs Türk toplumunun tarihî mücadelesini, yaşadığı sorunları ve spor alanındaki deneyimlerini farklı yönleriyle ele aldı.

FETHİYE DASTARI VE TÜRK DÜNYASI TANITILDI

Fethiye Likya Kadın Kooperatifi Başkanı Çiğdem Karaca, Fethiye’ye özgü geleneksel dastar dokumasını davetlilere tanıtarak kadın kooperatiflerinin üretim ve kültürel mirasın yaşatılmasındaki rolünü anlattı. Türk, Tatar, Azerbaycanlı, Özbek, Türkmen ve Kazak topluluklarından katılımcılar da geleneksel millî kıyafetleriyle programa katılarak Türk dünyasının kültürel çeşitliliğini temsil etti.

TEBRİK MESAJLARI

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus, Avrupa Gazetesi’nin 25. yayın yılı dolayısıyla bir tebrik mesajı gönderdi. Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ile KKTC Dış Basın Birliği Başkanı Burhan Canbaz da yayımladıkları mesajlarda gazetenin Birleşik Krallık’taki Türk toplumunun sesini duyurmasına ve Türkçe gazeteciliğe katkılarına dikkat çekti.

Vatan Öz, açılış konuşmasında 2002 yılında Doğu Londra’da başlayan yayıncılık yolculuğunun bugün uluslararası bir medya grubuna dönüştüğünü belirterek, Avrupa Gazetesi’nin Türk ve İngiliz toplumları arasında iletişim ve dostluk köprüsü olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Öz, “25 yıl önce Londra’da küçük bir masada başladığımız yolculuğu bugün Lordlar Kamarası’na taşımak bizim için gerçek bir başarıdır. Gazeteler yalnızca haber vermez; hatıraları korur, nesilleri birbirine bağlar ve geleceğe iz bırakır” dedi.

Program, Westminster’da gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimi ve davetlilerin görüş alışverişiyle sona erdi.