Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde iki katlı müstakil bir evde çıkan yangın büyük maddi hasara yol açtı. Yeşildere Mahallesi'nde meydana gelen olayda itfaiye ekipleri alevlerin diğer evlere yayılmasını önledi. Yangının ardından üst kat kullanılamaz hale gelirken evde kiracı olarak yaşayan Şahin Işık, beyaz eşyalar dahil bütün eşyalarını kaybettiğini belirtti.

YANGIN YEŞİLDERE MAHALLESİ'NDE ÇIKTI

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi 2864 Sokak'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İki katlı müstakil evin üst bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Durumu fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, üst katı etkisi altına alan yangına müdahale etti. Yaklaşık 30 dakika süren söndürme çalışmasının ardından alevler kontrol altına alındı. Yangının binanın alt katına ve bitişikteki diğer konutlara ulaşması engellendi.

PATLAMA SESİNİN ARDINDAN ALEVLERİ GÖRDÜ

Evde kiracı olarak yaşayan Şahin Işık, yangının başladığı sırada bahçede temizlik yaptığını anlattı. Işık'ın aktardığına göre, ev sahibiyle görüştükten sonra arka bahçedeki çöpleri toplamaya başladı. Bu sırada evden gelen patlama sesi üzerine üst kata yöneldi ve kapıdan alevlerin çıktığını fark etti.

Işık, ev sahibiyle birlikte itfaiyeye haber verdiklerini belirtti. Yangın öncesinde duyulduğu belirtilen patlama sesinin kaynağına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Yangının kesin çıkış nedeni de henüz açıklanmadı.

KİRACI BÜTÜN EŞYALARINI KAYBETTİ

Yangında evin üst katındaki eşyalar ağır hasar gördü. Kiracı Şahin Işık, beyaz eşyalarının ve diğer kişisel eşyalarının yandığını belirterek yaşadığı maddi kaybın büyük olduğunu söyledi.

Işık, yangının ardından yaptığı açıklamada, "Bütün her şeyimiz oydu, başka bir şeyimiz kalmadı" ifadelerini kullandı. Evde meydana gelen maddi zararın toplam tutarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

YANGININ DİĞER EVLERE SIÇRAMASI ÖNLENDİ

İtfaiyenin müdahalesi sayesinde yangın iki katlı yapının üst bölümüyle sınırlı kaldı. Alt katın ve bitişikteki konutların alevlerden korunması, olayın daha geniş bir alana yayılmasını engelledi. Yangında evin üst katı kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili aktarılan ilk bilgilerde can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik incelemelerin sonucuna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

EV YANGINLARINDA İLK MÜDAHALE NASIL OLMALI?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), konut yangınlarında önceliğin can güvenliği olduğunu vurguluyor. Kurumun yangın güvenliği bilgilendirmesine göre, yangın fark edildiğinde acil yardım ekiplerine haber verilmeli ve müdahale sırasında kişilerin kendilerini tehlikeye atmasından kaçınılmalı.

AFAD'ın yayımladığı güvenlik önerilerinde, kapalı alanlarda yangının yayılmasını önlemek için güvenli koşullarda kapıların kapatılması ve yoğun dumana maruz kalınmaması gerektiği belirtiliyor. Yangın sırasında oluşan dumanın görüşü azaltabileceği ve tahliyeyi güçleştirebileceği hatırlatılıyor.

Türkiye genelinde yangın dahil acil durum ihbarları 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yapılıyor. İhbar sırasında olayın açık adresinin ve yangının bulunduğu bölümün doğru aktarılması, ekiplerin müdahalesi açısından önem taşıyor.