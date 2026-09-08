ALANYA Kalesi eteklerinde, Kaleyolu Caddesi üzerinde hizmet veren mekan; özellikle Alanya manzarası eşliğinde keyifli bir yemek deneyimi yaşamak isteyenlerin tercihleri arasında yer alıyor. Mekanın öne çıkan lezzetleri arasında ise Adana kebap ve farklı kebap alternatifleri bulunuyor.

MANZARA MASAYA EŞLİK EDİYOR

Öztürk Kolcuoğlu Restaurant’ı farklı kılan detayların başında, Alanya Körfezi ve şehir manzarasına hakim konumu geliyor. Gün batımına doğru mekana gelen misafirler, yemeklerini Akdeniz manzarası eşliğinde yiyerek keyifli vakit geçiriyor. Mekanın sosyal atmosferi de dikkat çekerken, ziyaretçi yorumlarında özellikle manzara, yemekler ve servis konusunda olumlu değerlendirmeler öne çıkıyor. Bazı ziyaretçiler ise mekanın belirli günlerde canlı müzik performanslarıyla da hafta sonu akşamlarına renk kattığını belirtiyor.

KOLCUOĞLU AİLESİNİN LEZZET GELENEĞİ

Öztürk Kolcuoğlu ismi, Alanya’da uzun yıllardır kebap kültürüyle özdeşleşen isimlerden biri olarak öne çıkıyor. İşletmenin geçmişinde aile emeğinin önemli bir yer tuttuğu ve restoranın yeni konseptinde de aile üyelerinin birlikte çalıştığı daha önce yerel basına yansımıştı.

Bugün ise mekan, geleneksel kebap lezzetlerini modern restoran atmosferi ve Alanya’nın eşsiz manzarasıyla buluşturan adreslerden biri olarak misafirlerini ağırlıyor. (Mehmet TUNÇ)

Kaynak: Haber Merkezi