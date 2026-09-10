İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının şehirlerde yapılanan, gençleri istismar eden ve sosyal medyayı propaganda aracı olarak kullanan silahlı organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğü soruşturmalarda öne çıkan bir suikast planı ortaya çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin koordineli çalışmasıyla, Sedat Şahin'e yönelik hazırlandığı belirlenen saldırının silah deposundan keşif faaliyetlerine, kaçış planından saldırı sonrasında yapılacak ödemelere kadar uzanan hazırlık aşamalarının mercek altına alındığı bildirildi.

KADIKÖY'DEKİ YAKALAMA SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Soruşturmanın önemli aşamalarından biri 31 Ağustos 2026'da Kadıköy'de yaşandı. Polis ekiplerinin durdurmak istediği bir araçtan kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve beraberlerinde bir tabanca ile uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Bu yakalamanın ardından yapılan açık ve kapalı kaynak analizleri ile istihbarat çalışmaları, soruşturmanın bağlantılarının daha geniş bir alana yayıldığı değerlendirmesini güçlendirdi.

Çalışmaların devamında ekipler Beykoz'da peyzaj alanı olarak kullanılan bir adrese yoğunlaştı. Söz konusu alanın suç örgütüne ait silah ve mühimmatların saklanması amacıyla kullanıldığı belirlendi. Dedektör köpeklerinin de katıldığı aramalarda 1 roketatar, 3 roketatar sevk fişeği, 3 anti-tank roket mühimmatı, 2 Kalaşnikof tipi uzun namlulu silah, 2 MP5 otomatik silah ile çok sayıda şarjör ve fişek bulundu.

SİLAHLAR AĞAÇ VE SAKSILARIN ARASINA GİZLENMİŞ

Soruşturma kapsamında silah ve mühimmatların peyzaj alanına farklı zamanlarda getirildiği, ağaçların ve saksıların arasına gizlendiği tespit edildi. Suç unsurlarının planlanan saldırıdan kısa süre önce hazır hale getirildiği değerlendirilirken, operasyondan yalnızca bir gün önce alandaki konteynıra taşındıklarının belirlendiği aktarıldı. Aramalarda ayrıca 1 çalıntı motosiklet ile saldırıda kullanılacağı değerlendirilen yabancı plakalı bir BMW otomobile el konuldu.

ORGANİZE SUÇ SORUŞTURMALARINDA DELİL ZİNCİRİ KRİTİK

Bu tür dosyalarda yalnızca silahların ele geçirilmesi değil, silahların kim tarafından temin edildiğinin, nerede saklandığının, şüpheliler arasındaki irtibatın ve planlanan eylemle bağlantısının ortaya konulması önem taşıyor. Ceza muhakemesi sürecinde Cumhuriyet savcısı, maddi gerçeğin araştırılması amacıyla şüphelinin hem lehine hem de aleyhine olan delillerin toplanması ve muhafaza altına alınmasından sorumlu bulunuyor. Kamera kayıtları, dijital materyaller, iletişim ve hareketlilik kayıtları ile ele geçirilen suç eşyalarının usulüne uygun biçimde muhafazası da soruşturmanın ilerleyen aşamalarında delillerin hukuki niteliği açısından belirleyici olabiliyor.

SOSYAL MEDYA VE GENÇLER ÜZERİNDEN ELEMAN TEMİNİNE YAKIN TAKİP

Organize suç yapılanmalarına karşı son dönemde yürütülen mücadelede, geleneksel haraç, tehdit, yağma ve silahlı saldırı yöntemlerinin yanı sıra sosyal medya üzerinden propaganda yapılması ve gençlerin suç örgütlerine yönlendirilmesi de ayrı bir başlık olarak ele alınıyor. Adalet Bakanlığının 22 Haziran 2026'da 81 ile gönderdiği organize suç örgütleriyle mücadele genelgesinde de şehirlerde yapılanan, gençleri istismar eden ve sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan yapıların hedef alındığı, adli süreçlerin daha hızlı ve koordineli yürütülmesinin amaçlandığı açıklanmıştı.

SORUŞTURMANIN MALİ BOYUTU DA ÖNEM TAŞIYOR

Planlanan saldırıya ilişkin ödeme hazırlıklarının da soruşturmanın konusu olması, organize suç dosyalarında finansal bağlantıların önemini bir kez daha gündeme getiriyor. Suç örgütlerinin yalnızca silahlı kadrolarının değil, bu yapıları finanse eden para trafiğinin, araç ve taşınmaz kullanımının ve suçtan kaynaklandığı değerlendirilen mal varlıklarının da incelenmesi soruşturmaların önemli ayaklarından birini oluşturuyor. Adalet Bakanlığı da 2026 yılında organize suç örgütleriyle mücadelede finansal kaynakların hedef alınmasına özel önem verildiğini açıklamıştı.

EL KONULAN SİLAHLAR VE ARAÇLAR İNCELEMEYE ALINIYOR

Ele geçirilen silah, mühimmat ve araçların soruşturma dosyasındaki kişiler ve planlanan eylemle bağlantısının ortaya çıkarılması için kriminal ve teknik incelemeler önem taşıyor. Silahların geçmişte başka bir olayda kullanılıp kullanılmadığının araştırılması, araçlarla ilgili kayıtların incelenmesi ve dijital materyallerden elde edilebilecek verilerin değerlendirilmesi, örgüt içindeki görev dağılımının ve olası bağlantıların belirlenmesine katkı sağlayabiliyor. Ancak bu dosyada hangi teknik incelemelerin tamamlandığına ilişkin yeni bir resmi açıklama yapılmadan kesin sonuçlardan söz etmek mümkün değil.

ADLİ SÜREÇ SAVCILIK KOORDİNESİNDE SÜRECEK

Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında elde edilen delillerin şüphelilerle bağlantısının değerlendirilmesi, ifadelerin alınması ve varsa yeni bağlantıların ortaya çıkarılması bekleniyor. Cumhuriyet savcılığı, soruşturma sonunda elde edilen deliller doğrultusunda kamu davası açılmasını gerektirecek yeterli şüphe bulunup bulunmadığına karar verecek. Dosyadaki tüm şüpheliler bakımından suçlamalar, hukuki sorumluluk ve olası koruma tedbirleri ise soruşturma ve yargılama makamlarının vereceği kararlarla kesinleşecek.