ALANYA’DA birçok işletmenin nitelikli personel bulmakta zorlandığını belirten Tuna, “Üyelerimizin talebini sahada dinliyoruz. Farklı sektörlerde işletmeler çalışacak personel ararken, pek çok kişi de meslek edinip iş hayatına katılmak istiyor. Nitelikli İş Gücü Akademisi ile bu ihtiyacı düzenli ve sonuç odaklı bir çalışmaya dönüştüreceğiz” dedi.

Akademinin eğitim başlıklarının sektörlerin gerçek ihtiyaçlarına göre şekilleneceğini vurgulayan Tuna, şöyle konuştu:

“Önce üyelerimize hangi alanlarda, hangi becerilere sahip çalışanlara ihtiyaç duyduklarını soracağız. Ardından eğitim kurumları ve ilgili paydaşlarla iş birliği yaparak mesleki eğitim imkânlarını bu ihtiyaçlarla buluşturacağız. Hedefimiz, üyelerimizin personel sorununa katkı sunarken iş arayanlara da yeni fırsatlar açmak.” Tuna, ALTSO’nun üyelerine sunduğu hizmetlerin işletmelerin günlük sorunlarına da karşılık vermesi gerektiğini belirterek, “Nitelikli İş Gücü Akademisi, üyelerimizin sesini eğitime ve istihdama taşıyacak. ALTSO’yu üyelerinin ihtiyacını dinleyen, çözüm için kurumları bir araya getiren ve süreci takip eden bir oda hâline getirmek istiyoruz. Sektörler farklı, hedef bir: Alanya’da üreten ve çalışan herkes için daha güçlü bir gelecek” ifadelerini kullandı.