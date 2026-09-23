ALANYA 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklu yargılanan sanıklar Engin D, Ergün D, Eren A, Aşkın Ş. ve Fırat K. ile başka suçtan tutuklu bulunan Selahattin K. ve tutuksuz sanık Derin A. hakkında karar verildi. Sanık avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada bazı sanıklar SEGBİS aracılığıyla savunma yaptı.

SANIKLAR MÜTALAYI KABUL ETMEDİ

Duruşmada sanıklar, savcılık mütalaasına karşı savunmalarını yaptı. Engin D, uyuşturucu ticaretiyle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını ve kendisine iftira atıldığını savunarak beraat ve tahliye talebinde bulundu. Ergün D. de suçlamayı kabul etmediğini belirterek beraatini istedi. Eren A. ise önceki savunmalarını tekrar ederek uyuşturucuyu Ergün D’den aldığını, kullandığını ve kolluk kuvvetlerine yardımcı olduğunu söyledi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Eren A, Aşkın Ş’nin olayla ilgisinin bulunmadığını savundu. Selahattin K. beraatini talep ederken, Aşkın Ş. yalnızca bir telefon götürdüğünü, uyuşturucu satmadığını ve kullanmadığını belirterek suçlamaları reddetti.

Fırat K. ise uyuşturucu ticaretiyle ilgisinin bulunmadığını, yalnızca Eren A. ile telefonda görüştüğünü ifade ederek beraatini istedi. Tutuksuz sanık Derin A’nın avukatı da müvekkilinin uyuşturucu sevkiyatının yerini bilmediğini savunarak beraat talebinde bulundu.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucunda Selahattin K’nin beraatine karar verdi. Mahkeme, Eren A’yı 29 Ekim 2024 tarihli eylemi nedeniyle 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin TL adli para cezasına, 20 Aralık 2024 tarihli eylemi nedeniyle ise 20 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 206 bin 200 TL adli para cezasına çarptırdı. Eren A’nın toplam cezası 33 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 331 bin 200 TL adli para cezası oldu. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Aşkın Ş. ve Fırat K, uyuşturucu madde ticareti suçundan ayrı ayrı 24 yıl 9 ay hapis ve 247 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı. İki sanığın da tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Ergün D. hakkında ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezada indirim uygulandı. Sanık, 10 yıl 3 ay 22 gün hapis ve 103 bin TL adli para cezasına mahkum edildi. Engin D. ve Derin A. hakkında verilen 24 yıl 9’ar aylık hapis cezası, TCK’nın 62. maddesi kapsamında yapılan indirimle 20 yıl 7 ay 15’er güne düşürüldü. İki sanığa ayrıca 206 bin 200’er TL adli para cezası verildi. Tutuksuz yargılanan Derin A. hükmen tutuklanırken, tutuklu bulunan Engin D.’nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mahkemenin açıkladığı kararlar sonucunda, Selahattin K.’nin beraatiyle birlikte diğer 6 sanık hakkında toplam 154 yıl 8 ay 7 gün hapis ve 1 milyon 351 bin 600 TL adli para cezası uygulanmış oldu. (Mehmet AL)

Kaynak: Haber Merkezi