Gazipaşa ilçesi Karalar Mahallesi Ortaköy mevkiinde dün saat 17.30 sularında trafik kazası meydana geldi. Murat Ş. yönetimindeki 07 ACN 399 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu ve takla attı.

Olay yerinden aktarılan bilgilere göre, kaza sonucunda sürücü Murat Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan Firdevs Ş. yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Sağlık görevlilerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan iki yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Murat Ş. ve Firdevs Ş.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma ekipleri, kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla bölgede inceleme başlattı.

KIRSAL YOLLARDA GÜVENLİK

Mahalle ve köy bağlantı yollarında meydana gelen bu tür yoldan çıkma vakalarında, emniyet kemeri kullanımı can güvenliği açısından kritik bir rol üstleniyor. Kırsal güzergahlardaki dar yollarda hız limitlerine uyulması, olası direksiyon hakimiyeti kayıplarının önüne geçmek için en temel önlem olarak öne çıkıyor.