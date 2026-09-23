ÖNCEKİ dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Doğu Marmara Bölge Koordinatörü Mustafa Toklu ve AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ve Yürütme Kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kent Konseyi yönetimi tarafından ağırlanan heyette, Alanya’nın gündemindeki sorunlar ve kentte yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

ULAŞIM GÜNDEMDE

Ziyarette Alanya’nın ulaşım sorunları da ele alındı. Antalya-Alanya yolundaki çalışmalar hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, güzergâhta kavşak sayısının fazla olduğunu belirterek, ulaşımın daha akıcı hale getirilmesi amacıyla bazı kavşakların azaltılacağını ve belirli noktalarda battı-çıktı projelerinin yapılacağını söyledi.

Türkler bölgesinde de kavşak sayısının azaltıldığını ifade eden Çavuşoğlu, yapılan düzenlemelerle mevcut yolun ulaşım süresinin kısaltıldığını, yeni çalışmalarla ulaşımın daha da rahatlatılacağını kaydetti. Çavuşoğlu, otoban projesine ek olarak mevcut yolun da iyileştirileceğini belirtti.

YOLDA YENİ DÜZENLEMELER

Antalya-Alanya güzergâhında sorun yaşanan noktalarda köprülü kavşakların yapılacağını aktaran Çavuşoğlu, bazı bölgelerde iki şeritli yolların üç şeride çıkarılacağını söyledi. Bazı noktalarda ise Serik’te uygulanan modele benzer şekilde akıllı kavşak çözümlerinin hayata geçirileceğini ifade etti.

KENT KONSEYİ’NE VURGU

Çavuşoğlu ayrıca Alanya Kent Konseyi’nin çalışmalarının kent açısından önemine dikkat çekti. Ziyarette Alanya’nın farklı sorunları üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, Kent Konseyi’nin yürüttüğü çalışmalar da değerlendirildi.

Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ise ziyaret ve hayırlı olsun dilekleri için heyete teşekkür etti. Özcan, Alanya’nın sorunlarının paylaşılabildiği buluşmayı kıymetli bulduklarını belirterek, farklı görüşleri dinleyen ve ortak akla önem veren bir anlayışla Alanya’ya katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.