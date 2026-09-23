AVRUPA Birliği Horizon Europe Programı kapsamında desteklenen ve 210 bin avro bütçeye sahip proje ile Alanya’nın iklim değişikliğinin mevcut ve gelecekteki etkilerine karşı dirençliliğinin artırılması hedefleniyor.

Alanya’nın iklim değişikliğine karşı dirençliliğinin artırılması amacıyla yürütülen P2R Dirençli Alanya Projesi kapsamında açılış toplantısı ve çalıştay düzenlendi. Kaila Beach Hotel’de gerçekleştirilen programa ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcıları Murat Levent Koçak, Haydar Uyar ve Abdullah Akbaş ile kamu kurumları, üniversite, meslek kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar katıldı.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: “İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ARTIK GÜNCEL BİR GERÇEKLİK”

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, konuşmasında iklim değişikliğinin artık geleceğe ilişkin bir öngörü değil, günlük yaşamı doğrudan etkileyen güncel bir gerçeklik olduğunu belirterek, “Alanya’mızın iklim değişikliğine karşı daha dirençli bir geleceğe hazırlanması amacıyla düzenlenen Pathways2Resilience Alanya Projesi Çalıştayı’nda sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Üniversitemiz adına hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. İklim değişikliği artık yalnızca geleceğe ilişkin bir öngörü değil; günlük yaşamımızı, şehirlerimizi, doğal kaynaklarımızı ve ekonomik faaliyetlerimizi doğrudan etkileyen güncel bir gerçekliktir. Artan sıcaklıklar, sıcak hava dalgaları, kuraklık, orman yangınları, aşırı yağışlar ve taşkınlar; dünyanın pek çok bölgesinde olduğu gibi Akdeniz Havzası’nda da giderek daha belirgin hâle gelmektedir. Alanya; sahip olduğu doğal güzellikleri, kıyıları, tarımsal üretimi, turizm potansiyeli ve hızla gelişen kentsel yapısıyla ülkemizin en önemli şehirlerinden biridir. Bununla birlikte şehrimizin bu özellikleri, iklim değişikliğinin etkileri karşısında dikkatli ve uzun vadeli bir planlama yapılmasını da zorunlu kılmaktadır. Su kaynaklarının korunması, kentleşmenin doğru yönetilmesi, kıyı alanlarının ve doğal ekosistemlerin sürdürülebilirliği, aşırı hava olaylarına karşı hazırlık kapasitesinin artırılması hepimizin ortak sorumluluğudur. Bir hekim ve acil tıp uzmanı olarak özellikle vurgulamak isterim ki iklim değişikliği aynı zamanda ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Sıcak hava dalgaları; sıcak çarpması, sıvı kaybı, böbrek sorunları ve kalp-damar hastalıkları başta olmak üzere birçok sağlık riskini artırmaktadır. Orman yangınlarının oluşturduğu duman ve hava kirliliği solunum sistemi üzerinde önemli etkiler meydana getirirken; aşırı yağışlar ve taşkınlar yaralanmalara, bulaşıcı hastalık risklerine ve sağlık hizmetlerinde aksamalara yol açabilmektedir. Özellikle çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı bulunanlar ve açık havada çalışan vatandaşlarımız bu etkiler karşısında daha kırılgan durumdadır. Dolayısıyla iklim dirençliliği yalnızca altyapının ve çevrenin korunması değil, aynı zamanda insan sağlığının ve yaşam kalitesinin korunması anlamına gelmektedir. Avrupa Birliği tarafından desteklenen Pathways2Resilience Programı kapsamında yürütülen bu proje, Alanya’nın iklim risklerini bilimsel yöntemlerle değerlendirmeyi ve şehrimiz için uygulanabilir bir iklim dirençliliği yol haritası geliştirmeyi amaçlamaktadır. Projenin en kıymetli yönlerinden biri, bu süreci yalnızca teknik bir çalışma olarak görmemesi; yerel yönetimleri, üniversiteleri, kamu kurumlarını, meslek kuruluşlarını, sivil toplum örgütlerini ve vatandaşlarımızı aynı hedef etrafında buluşturmasıdır. İklim değişikliği gibi çok boyutlu bir sorun, hiçbir kurumun tek başına çözebileceği bir mesele değildir. Sağlıklı ve kalıcı çözümler ancak bilimsel bilginin, yerel tecrübenin ve katılımcı yönetim anlayışının bir araya gelmesiyle üretilebilir. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu çalıştay da tam olarak böyle bir ortak aklın oluşturulmasına hizmet etmektedir. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi olarak bu sürecin bir parçası olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Üniversiteler yalnızca eğitim veren ve akademik yayın üreten kurumlar değildir. Üniversiteler aynı zamanda içinde bulundukları şehrin sorunlarına çözüm geliştiren, kamu politikalarına bilimsel katkı sunan ve toplumun geleceğine yön veren kurumlardır. Akademisyenlerimizin sahip olduğu bilimsel birikimin Alanya’nın ihtiyaçlarıyla buluşturulmasını son derece önemsiyoruz. İklim verilerinin değerlendirilmesi, risklerin belirlenmesi, kırılgan alanların tespit edilmesi ve uygulanabilir uyum önlemlerinin geliştirilmesi konularında üniversitemizin bilgi ve araştırma kapasitesiyle projeye katkı sunmaya devam edeceğiz. Dirençli bir şehir oluşturmak yalnızca riskleri tespit etmek anlamına gelmemektedir. Aynı zamanda bu riskleri kentsel planlama, altyapı yatırımları, su yönetimi, afet hazırlığı, tarım, turizm, halk sağlığı ve çevrenin korunmasına ilişkin kararlara dâhil edebilmek demektir. Bugün burada yapılacak görüşmelerin ve çalışma gruplarında ortaya çıkacak önerilerin, Alanya’nın gelecekteki yatırım ve planlama kararlarına ışık tutacağına inanıyorum. Bu nedenle siz değerli katılımcıların bilgi, tecrübe ve görüşleri büyük önem taşımaktadır. Çalıştay boyunca farklı kurumların bakış açılarını açık bir şekilde paylaşması; sorunların yanında çözüm seçeneklerini de birlikte değerlendirmesi, hazırlanacak iklim dirençliliği yol haritasının gerçekçi ve uygulanabilir olmasını sağlayacaktır. Bu vesileyle projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan Alanya Belediyesine, proje ortaklarına, üniversitemizin değerli akademisyenlerine, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum temsilcilerimize ve sürece katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün ortaya koyacağımız ortak iradenin, yalnızca bugünün Alanya’sına değil, çocuklarımıza bırakacağımız geleceğe yönelik önemli bir sorumluluğun ifadesi olduğuna inanıyorum. Pathways2Resilience Alanya Projesi Çalıştayı’nın verimli sonuçlara vesile olmasını diliyor; iklim değişikliğine karşı daha hazırlıklı, daha sağlıklı, daha güvenli ve daha dirençli bir Alanya için gerçekleştirilecek tüm çalışmalarda başarılar temenni ediyorum.”

‘ALANYA’NIN KAPISINI İKLİMSEL TEHDİTLER ÇALMAYA BAŞLADI’

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ise Alanya’nın gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir emanet olduğunu belirterek, iklim değişikliğinin kent üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Başkan Yardımcısı Koçak, konuşmasında, “Alanya Belediye Başkanımız Sayın Osman Tarık Özçelik’in hepinize selamlarını iletiyorum. Cennetten bir parça olan Alanya’mız bize bir emanet. Bu emanete kurumlar, kuruluşlar ve kişiler olarak sahip çıkmalıyız. Alanya’nın kapısını iklimsel tehditler çalmaya başladı. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Geçtiğimiz kış ayında iki defa sel felaketi yaşadık. Tüm kurumlarımız oradaydı. Gece geç saatlerde Kaymakamlıkta toplantılar yaptık. Baraj taşmaya başlamıştı, Devlet Su İşleri’nden yetkililer geldi. Üç tane felaket senaryosu sundular. En kötüsünü umuyorlardı, hatta en kötünün bile kötüsünü bekliyorlardı. En olumlu senaryoyla atlattık, çok şükür. Ankara’dan gelen bir yetkili bana en kötü senaryo gerçekleşirse en az on tane helikopterin hazır bulunması gerektiğini söyledi. Çünkü birçok mahallemizle ulaşımımız ortadan kalkacaktı. Onun dışında her yaz orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Bu yangınlarda da birçok kurum personeliylesahada oluyor. İşin çevresel boyutu çok büyük ama ticareti etkileyen bir tarafı da var. Kuyulardaki debinin 200 metrelerin altına indiğini biliyoruz. Biz, subtropikal iklim bölgesinde tropikal meyve yetiştirmek için direnç göstermeye devam ediyoruz. Bilimsel bir tespit değil ama kısa bir süre sonra bunları da yetiştirememe riskiyle karşı karşıyayız. Turizmle ilgili tehditler var, mevsimsel kaymalar yaşanıyor. Mayıs ve haziran bol yağışlı, güneşe az mevsimler hâline geldi. Sezonu kasıma doğru uzattı. Turizmcilerimizin uyum süreci yaşaması ile ilgili bu süreçte bazı sıkıntılar var. Çevresel olarak turizme, tarıma, ticarete etki eden bir durum söz konusu. Önümüzdeki bu kuraklığı gidermek zor. Biz göreve geldikten itibaren 3-4 tane çalıştay yaptık. Sorunları yaşayanlarla bilgi bulunanların bir araya gelmesi bizim için çözüme yaklaşmak demektir, çok kıymetli. Hocalarımızın bilgileri, istatistikleri ve tecrübeleri ile bizim, sizlerin sahada yaşadığı sorunların birleşmesi ile bir çözüme ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Bu Avrupa Birliği projesinde de Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitemiz ile paydaş olduk. Bize bu imkânı veren tesis sahiplerine teşekkür ediyorum. Katılım gösteren herkese de teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

UZMANLAR ALANYA’NIN İKLİM RİSKLERİNİ ELE ALDI

Açılış konuşmalarının ardından uzmanlar tarafından Alanya’nın iklim değişikliği çalışmaları, P2R Projesi, iklim değişikliğinin nedenleri ve sonuçları, kuraklık, kıyı turizminin karşı karşıya bulunduğu riskler ile COP31 sürecinde Antalya ve Alanya’nın iklim gündemine ilişkin sunumlar gerçekleştirildi. Alanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Sevda Çapa, “Alanya’da İklim Değişikliği Çalışmaları ve Projenin Yerel Bağlamı” başlıklı sunum gerçekleştirdi. Proje Uzmanı Hakan Duman, Pathways2Resilience Programı ve Dirençli Alanya Projesi hakkında bilgi verirken, Climate KIC tarafından P2R Projesi ve ilk çalışmalara ilişkin sunum yapıldı. ALKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Murat Aksel, iklim değişikliğinin nedenleri ve sonuçları ile Alanya’nın iklim değişikliği tehditlerini ele alarak paydaş anketi sonuçlarını değerlendirdi. Çevre Mühendisi ve ANSİAD İklim Değişikliği ve Çevre Çalışma Masası Başkanı Cem Arı, COP31’e giderken Antalya ve Alanya’nın bölgesel iklim riskleri ve yerel dirençlilik gündemini değerlendirdi. ALKÜ Biyosistem Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Fırat Arslan, iklim değişikliği ve kuraklık ilişkisini; ALKÜ Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Necati Çelik ise iklim değişikliğinin kıyı turizmine etkileri, riskler ve sürdürülebilir uygulamalar konularını ele aldı.

ALANYA’NIN İKLİM UYUM YOL HARİTASI PAYDAŞLARLA ŞEKİLLENİYOR

Sunumların ardından çalıştayın uygulamalı bölümüne geçildi. Katılımcılar, Alanya haritası üzerinde iklim risklerini, kırılgan alanları ve kritik noktaları değerlendirdi. Katılımcı iklim riskleri ve kırılganlık haritalaması çalışmasında aşırı sıcaklıklar ve kentsel ısı adaları, orman yangınları, kuraklık, su stresi, ani ve aşırı yağışlar, sel ve taşkınlar, kıyı erozyonu ile iklim değişikliğinin turizm üzerindeki etkileri ele alındı. Mentimeter yöntemiyle Alanya’nın öncelikli iklim riskleri ve uyum ihtiyaçlarına ilişkin katılımcı görüşleri alındı. Tematik çalışma gruplarında ise Alanya’nın iklim değişikliğine karşı hassasiyetini artıran çevresel, toplumsal, ekonomik ve mekânsal unsurlar değerlendirildi. Nüfus yoğunluğu ve yaz aylarında artan hareketlilik, kıyı alanlarındaki yapılaşma baskısı, su kaynakları üzerindeki talep, orman ve tarım alanlarının yangın ve kuraklık riski, kritik altyapının aşırı hava olaylarından etkilenme ihtimali ile turizm sektörünün iklim koşullarına bağımlılığı öne çıkan konular arasında yer aldı.

ALANYA’NIN İKLİM DİRENÇLİLİK STRATEJİSİ HAZIRLANACAK

Projenin bundan sonraki aşamasında Alanya’nın iklim tehlikeleri, bu tehlikelere maruz kalan bölgeleri, sektörleri ve toplumsal gruplar ayrıntılı olarak incelenecek. Mevcut veriler derlenecek, veri eksiklikleri belirlenecek, geçmiş afet ve aşırı hava olaylarının etkileri analiz edilecek ve geleceğe yönelik iklim senaryoları değerlendirilecek. Bilimsel veriler ile yerel bilgi ve deneyimin birlikte kullanılacağı süreç sonucunda Alanya’nın “İklim Dirençlilik Stratejisi, Eylem Planı ve Yatırım Planı” hazırlanacak. Belirlenecek öncelikli uyum eylemlerinin belediyenin stratejik planları, afet risk azaltma çalışmaları, kentsel gelişim politikaları ve yatırım programlarıyla bütünleştirilmesi hedefleniyor. Çalıştay, tematik masa sonuçlarının sunulması, katılımcı görüşlerinin değerlendirilmesi ve ortak sonuçların paylaşılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN