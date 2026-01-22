​TELEKOM’DAN ÖRNEK HASSASİYET

​Geçtiğimiz günlerde Selahattin Yaman Caddesi üzerindeki kaldırımda biriken parke taşlarının döşenmesi için gazetemiz aracılığıyla bir çağrıda bulunan Mahmutlar Muhtarı Ahmet Sönmez, çalışmanın Türk Telekom tarafından yürütüldüğünü belirtmişti.

​Haberimizin ardından harekete geçen Türk Telekom yetkilileri, sergiledikleri kurumsal ciddiyetle takdir topladı. Telekom yetkilileri, önce Muhtar Ahmet Sönmez’i arayarak söz konusu kazı çalışmasının kurumlarına ait olmadığını, başka bir firma tarafından yürütüldüğünü nezaketle bildirdi. Ardından gazetemizle de iletişime geçen yetkililer, konuyla ilgili bilgi kirliliğinin önüne geçti.

​‘SORUMLULUK ALAN ŞİRKET DUYARLI OLMALI’

​Muhtar Sönmez, Telekom’un bu duyarlı yaklaşımının diğer kurumlara ve özel şirketlere örnek olması gerektiğini ifade etti. Kazı çalışmasını yapan özel şirketin de aynı sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Sönmez, şu ifadeleri kullandı: ​ "Eğer işi yürüten özel şirketler de en az Telekom kadar konuya duyarlı olsaydı, ne biz muhtarlar bu kadar yorulurduk ne de vatandaşımız mağdur edilirdi. Maalesef şu an taşlar ortada, kaldırım ise bozuk durumda. Altyapı çalışmasını bitiren ancak bozulan kaldırımı eski haline getirmeyen özel firma, Mahmutlar halkını daha fazla mağdur etmeden sorumluluğunu yerine getirsin."