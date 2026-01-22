​Sokaktaki ağaçların kontrolsüz uzayan dallarının evlerin pencerelerine ve balkonlarına kadar girdiğini belirten vatandaşlar, bu durumun hem yaşam alanlarını kısıtladığını hem de haşere ve fare oluşumuna zemin hazırladığını ifade ediyor.

​Çevre sağlığı ve bina güvenliği açısından endişeli olduklarını dile getiren mahalle sakinleri, "Ağaçlarımızın bakımının yapılarak hem estetik görüntünün korunmasını hem de hijyen sorununun giderilmesini istiyoruz. Belediyemizin bu konuda hassasiyet göstereceğine inanıyoruz." diyerek ekipleri göreve davet etti.