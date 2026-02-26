Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Antalya’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde belirgin şekilde düşecek. Özellikle 26 Şubat – 3 Mart 2026 tarihleri arasında kent merkezinde en düşük sıcaklığın 7 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

Bu ani değişim, günlük yaşamdan tarımsal üretime kadar birçok alanı doğrudan etkileyebilir. Sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek sis ve pus ise özellikle trafikte risk oluşturuyor.



SABAH VE GECE SAATLERİNE DİKKAT



Tahminlere göre belirtilen tarihler arasında Antalya kent merkezinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis olayları etkili olacak. Görüş mesafesinde yaşanabilecek azalma nedeniyle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.



Uzmanlar, atmosferdeki kirletici maddelerin artışına bağlı olarak hava kalitesinde geçici düşüş yaşanabileceğini belirtiyor. Özellikle astım ve solunum yolu rahatsızlığı bulunan vatandaşların bu süreçte gerekli önlemleri alması öneriliyor.



ZİRAİ DON VE BUZLANMA UYARISI



Düşen sıcaklıklarla birlikte yüksek kesimlerde ve iç bölgelerde buzlanma ve don olayları görülebilir. Ulaşımda aksamalar yaşanma ihtimali bulunurken, özellikle gece saatlerinde sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.



Antalya ve çevresinde seracılık ve açık alan üretiminin yoğun olduğu bölgelerde ise zirai don riski öne çıkıyor. Üreticilerin resmi meteorolojik uyarıları takip ederek gerekli tedbirleri alması isteniyor.



RESMİ UYARILAR TAKİP EDİLMELİ



Yetkililer, ani hava değişimlerine karşı güncel meteorolojik tahmin ve erken uyarıların düzenli olarak takip edilmesinin önemine dikkat çekti. Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ve üreticilerin risklere karşı hazırlıklı olması gerektiği vurgulandı.



