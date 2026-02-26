​Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ALESO) ile Alanya Vergi Dairesi Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen ziyaret turuna; ALESO Başkanı Ali İhsan Özdemir, Alanya Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Yüksel Yıldız, Gelir Uzmanları Murat Doğan ve Zahide Yüksel katıldı.

​PLAKETLERİ SAHİPLERİNE İŞ YERLERİNDE TAKDİM EDİLDİ

​Heyet, vergi ödevlerini zamanında yerine getirerek topluma örnek olan esnaflar; İrfan Karaaslan, Semahat Eslemez, Bahri Budak ve Mustafa Gürsoy’u dükkânlarında ziyaret etti. Samimi bir atmosferde geçen görüşmelerde, esnaflara teşekkür plaketleri sunulurken “hayırlı işler” dileklerinde bulunuldu.

​"ESNAF, KAMU MALİYESİNİN DAYANAĞIDIR"

​Ziyaretler sırasında açıklamalarda bulunan Oda Başkanı Ali İhsan Özdemir, esnafın ülke ekonomisindeki kritik rolüne dikkat çekerek şunları söyledi:

​“Esnafımız yalnızca ticari hayatın değil, kamu mali yapısının da en güçlü dayanaklarından biridir. Vergisini düzenli ödeyen esnafımız, devlet hizmetlerinin sürdürülebilirliğine doğrudan katkı sağlıyor. Bu ziyaretler, sorumluluk sahibi esnafımıza duyduğumuz saygının bir nişanesidir.”

​Alanya Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Yüksel Yıldız ise, vergiye gönüllü uyumun önemini vurguladı. Yıldız, "Güçlü mali yapı, sahada emek veren ve kazancını kayıtlı şekilde beyan eden esnafımız sayesinde mümkündür. Onlara kendi iş yerlerinde teşekkür etmek, bu iş birliğini daha da anlamlı kılıyor," dedi.



