Halkın iradesine ve demokrasiye olan inancını vurgulayan Böcek, mektubunda adalet ve dürüstlük mesajları verdi. Zor günlerden geçildiğini belirten Başkan Böcek, "Bu mektubu sizlere yalnızca başkan olarak değil, bu toprakların evladı, halkın iradesine, demokrasiye ve vicdana inanan bir yol arkadaşınız olarak kaleme alıyorum," ifadelerini kullandı.

​BİR SANİYESİNE HÜKMEDEMEDİĞİMİZ BİR DÜNYA İÇİN FIRILDAK OLMANIN ANLAMI YOKTUR

​Mektubunda hayat felsefesine ve siyasi duruşuna dair sarsıcı ifadeler kullanan Böcek, "Söylenecek o kadar şey var ki... Bir saniyesine bile hakim olamadığımız, hükmedemediğimiz bir hayat için, bir dünya için bu kadar fırıldak olmanın anlamı yoktur. Düz yaşayacağız, düz duracağız, düz yürüyeceğiz, dik duracağız. Allah'ın izniyle hep böyle gittim, bundan sonra da böyle gideceğim," dedi. Bir insanın gücünün bıraktığı izlerde saklı olduğunu hatırlatan Böcek, ayrım yapmadan "Herkesin Başkanı" olma düsturuyla çalıştığını vurguladı. Bayramı ailesinden ve sevdiklerinden ayrı, dört duvar arasında geçirdiği için üzgün olduğunu belirten Başkan Böcek, mesajını "Umutla, inançla, dirençle buradayım. Sevgiyle, Adaletle, Cumhuriyetle, Atatürk'le kalın," sözleriyle noktaladı.