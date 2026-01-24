Antalya gündemine bomba gibi düşen tutuklama sürecinin ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile ilgili sıcak bir gelişme daha yaşandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında demir parmaklıklar ardında bulunan Başkan Böcek, sağlık durumunun aniden kötüleşmesi üzerine cezaevinden çıkarılarak apar topar hastaneye sevk edildi.

CEZAEVİNDEN ACİL MÜDAHALE

Daha önce de benzer sağlık şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından hücresine geri gönderilen Böcek, rahatsızlığının nüksetmesi üzerine Antalya Şehir Hastanesi’ne getirildi. Alanya’dan Gazipaşa’ya tüm Antalya kamuoyunun yakından takip ettiği süreçte, Böcek’in sağlık tablosunun cezaevi koşullarını kaldırıp kaldıramayacağı tartışmaları yeniden alevlendi.

GÜNDE 21 İLAÇ VE AĞIR TANI

Hastanede yapılan ilk incelemelerde, Başkan Böcek’in sağlık risk haritasının oldukça kabarık olduğu vurgulandı. Uyku apnesi tanısı bulunan ve hayati fonksiyonlarını dengede tutmak için günde tam 21 farklı ilaç kullanmak zorunda olan Böcek’in durumu, sağlık ekipleri tarafından mercek altına alındı.

GÖZLER HASTANE RAPORUNDA

Böcek’in hastanedeki tetkikleri sürerken, buradan çıkacak karar hem hukuki süreci hem de Antalya siyasetini doğrudan etkileyecek. Tedavinin hastane ortamında devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken, yetkili makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Alanya’daki vatandaşların da endişeyle izlediği süreçte, hastaneden gelecek haber bekleniyor.