Ukrayna futbolunun tepe isimlerinden biri, spor sahalarındaki başarısıyla değil, skandal bir şiddet haberiyle manşetlere düştü. Dinamo Kiev'in eski teknik direktörü Oleksiy Mykhaylychenko, spor sayfalarından çok adliye koridorlarını ilgilendiren ağır bir suçlamayla karşı karşıya. Futbol dünyasında şok etkisi yaratan iddialara göre ünlü teknik adam, basit bir bina sorunu yüzünden öfkesine hakim olamayarak dehşet saçtı.

ISINMA KRİZİ HASTANEDE BİTTİ

Gazeteci Nadjiye Ametova'nın gündeme taşıdığı olay, bir binadaki rutin ısınma problemiyle patlak verdi. İddiaya göre tesisatçı Mykola ile Mykhaylychenko arasında başlayan sözlü gerilim, kısa sürede kontrolden çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte ünlü hocanın fiziksel şiddete başvurduğu ve tesisatçıyı darp ettiği öne sürüldü. Yaşanan arbede sonucunda yaralanan tesisatçı Mykola'nın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

GİZLİ VİDEO KAYDI YOK MU EDİLDİ?

Olayın en karanlık noktası ise "nüfuz kullanılarak örtbas edilme" şüphesi oldu. Karakola giderek şikayetçi olan mağdur tesisatçı, dosyanın kapatılmasından endişe ettiğini açıkça dile getirdi. Mykola, kavga anının ve sonrasında yaşananların site yönetimi başkanı tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildiğini, ancak bu kritik görüntülerin daha sonra şüpheli bir şekilde ortadan kaybolduğunu iddia etti. Delillerin buharlaştığı iddiası, soruşturmanın seyri açısından soru işaretleri yarattı.

"UMURUMDA DEĞİL" RESTİ

Ağır suçlamaların odağındaki isim Mykhaylychenko ise takındığı umursamaz tavırla dikkat çekti. Olayla ilgili detaylı bir açıklama yapmayı reddeden teknik adamın, basına yansıyan darp iddiaları için "Yazarlarsa yazsınlar, hiç umurumda değil" ifadelerini kullandığı aktarıldı.