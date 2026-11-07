Muğlaspor - Esenler Erokspor maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports Haber kanalından yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmaya Muğla Atatürk Stadı ev sahipliği yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan resmi fikstür ve beIN Sports yayın akışı, karşılaşmanın saatini ve yayın kanalını doğruluyor.

MUĞLASPOR - EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'de Muğlaspor ile Turka Esenler Erokspor arasındaki mücadele, 7 Kasım Cumartesi günü Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak. Muğlaspor, kendi sahasında İstanbul temsilcisi Esenler Erokspor'u ağırlayacak.

MUĞLASPOR - EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Muğlaspor - Esenler Erokspor karşılaşmasının yayıncı kuruluşu beIN Sports Haber olarak açıklandı. beIN Sports tarafından yayımlanan haftalık yayın programında mücadele, 7 Kasım Cumartesi günü saat 16.00 kuşağında yer alıyor.

MUĞLASPOR - EROKSPOR MAÇI HANGİ STATTA?

Türkiye Futbol Federasyonunun resmi müsabaka programına göre karşılaşma Muğla Atatürk Stadı'nda oynanacak. Ev sahibi Muğlaspor, taraftarı önünde sahaya çıkarken Esenler Erokspor deplasmanda puan arayacak.

TRENDYOL 1. LİG'DE 14. HAFTA MÜCADELESİ

Muğlaspor ile Esenler Erokspor arasındaki karşılaşma, Trendyol 1. Lig'in 14. hafta programında yer alıyor. İki takımın alacağı sonuç, haftanın tamamlanmasıyla birlikte lig sıralamasına yansıyacak. Muğlaspor iç saha avantajını değerlendirmeyi, Esenler Erokspor ise deplasmandan puan çıkarmayı hedefliyor.

EROKSPOR'UN SONRAKİ RAKİBİ ANTALYASPOR

Karşılaşmanın Antalya futboluyla da takvim bağlantısı bulunuyor. TFF'nin açıkladığı fikstüre göre Esenler Erokspor, milli aranın ardından 22 Kasım 2026 Pazar günü Antalyaspor'u konuk edecek. İstanbul temsilcisi, Muğlaspor deplasmanının ardından Antalya ekibiyle karşılaşmaya hazırlanacak.

MUĞLASPOR - EROKSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıkladığı görevlendirmeye göre Muğlaspor - Esenler Erokspor karşılaşmasını Mustafa Hakan Belder yönetecek. Belder'in yardımcılıklarını Ömer Yasin Gezer ve Mehmet Eren Küçükkeçeci üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Burak Kamalak olacak.

Karşılaşmanın tarih, saat ve stat bilgileri TFF'nin resmi fikstüründen, yayın kanalı bilgisi ise beIN Sports'un 7 Kasım 2026 tarihli yayın programından doğrulandı.