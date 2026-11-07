Almanya çıkışlı hava yolu seyahatlerinde dokuz aylık dönemde genel bir daralma yaşanırken, Türkiye'nin pazar payı da düşüş gösterdi. Turizm Databank tarafından açıklanan verilere göre, geçen yılın aynı döneminde 165,2 milyon olan Almanya çıkışlı toplam yolcu sayısı 163 milyona geriledi. Bu daralmadan Türkiye de etkilendi ve ülkeye seyahat eden yolcu sayısı 15,37 milyondan 15,04 milyona düştü.

Yaşanan bu gerilemeyle birlikte Türkiye'nin Almanya pazarındaki payı yüzde 9,30'dan yüzde 9,22'ye indi. Buna rağmen Türkiye, genel sıralamadaki ikincilik konumunu korumayı başardı. Aynı dönemde Yunanistan, Fas, Arnavutluk ve Tunus gibi rakip destinasyonların yolcu sayılarını artırması dikkat çekti.

ANTALYA VE İZMİR DÜŞÜŞE DİRENDİ

Havalimanı bazındaki istatistikler, Türkiye içindeki destinasyonların birbirinden farklı performanslar sergilediğini ortaya koydu. İstanbul Havalimanı'nda Alman yolcu sayısı 1,58 milyondan 1,54 milyona gerilerken, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da benzer bir düşüş eğilimi gözlemlendi. Ancak turizm bölgeleri bu açığı kapattı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı yolcu sayısını 1,38 milyondan 1,48 milyona çıkardı.

ALMANYA PAZARINDA ANTALYA'NIN ROLÜ NE DURUMDA?

Türkiye'nin genel pazar payı kaybettiği bu dönemde Antalya Havalimanı, Almanya çıkışlı yolcu sayısını 6,22 milyondan 6,67 milyona yükselterek ciddi bir büyüme kaydetti. Alt destinasyonlar sıralamasında İspanya'nın Palma de Mallorca bölgesi ilk sıradaki yerini korurken, Antalya en çok tercih edilen ikinci nokta oldu.

Bu istatistikler, İstanbul'daki gerilemeye rağmen Akdeniz çanağının ve özellikle Antalya bölgesinin Alman turistler için ana taşıyıcı merkez olmaya devam ettiğini gösteriyor. Bölgedeki turizm profesyonelleri tarafından yakından takip edilen bu veriler, gelecek sezon planlamaları ve pazar payının korunması adına kritik bir referans oluşturuyor.