Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre, Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun kullanımı için piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan sıfır kilometre yabancı menşeli bir araç tahsis edildi. Mevcut 1 milyon lira değerindeki aracın elden çıkarılarak yerine Skoda marka lüks bir otomobilin alınması, sendikaların tepkisini çekti.

Denizli Ekspres tarafından fotoğraflanan aracın kuruma hizmet aracı statüsünde kazandırıldığı, ancak ağırlıklı olarak makam hizmetlerinde değerlendirildiği öne sürüldü. Aradaki yaklaşık 4 milyon liralık değer farkının nereden karşılandığı merak konusu olurken, alımın Diyanet Vakfı'na yapılan vatandaş bağışlarıyla gerçekleştiği iddia edildi.

DİN-BİR-SEN'DEN TEPKİ

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayan Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Din-Bir-Sen), ekonomik zorluklara dikkat çekerek harcamayı eleştirdi. Sendika açıklamasında, Diyanet İşleri Başkanı'nın yerli üretim TOGG kullandığı hatırlatılarak, Denizli Müftüsü'nün bu tercihinin tevazu ile bağdaşmadığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, "Bu 5 milyonluk araç için vatandaşın hayır parası mı harcandı?" sorusu yöneltildi.

Sendika yetkilileri, Müftü Pamuklu'nun kurum içindeki atamalarda etkili olan İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sinan Kazancı ve Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile yakın ilişkileri bulunduğunu ileri sürdü. Pamuklu'nun, Diyanet İşleri Başkanı'nın ismini referans olarak kullandığı yönünde duyumlar alındığı da iddialar arasında yer aldı.

KAMUDA TASARRUF VE MAKAM ARACI TARTIŞMALARI

Türkiye genelinde kamu kurumlarında tasarruf tedbirlerinin sıkça vurgulandığı bir dönemde, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı taşra teşkilatlarındaki bu tür araç yenilemeleri kamuoyunun yakından takip ettiği konuların başında geliyor. Özellikle vakıf gelirlerinin kullanım alanları, şeffaflık beklentisi nedeniyle kurumsal düzeyde tartışmalara zemin hazırlıyor.

Öte yandan Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, yeni aracın finansman kaynağına ilişkin iddialar hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.