Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesinin altına inmesinin ardından akaryakıt fiyatlarında değişikliğe gidildi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 4,09 lira indirim uygulandığı bildirildi. Bu düşüşle birlikte motorin fiyatları birçok ilde yeniden 100 lira sınırının altına indi.

İndirimin pompalara yansımasıyla büyükşehirlerdeki güncel fiyatlar yeniden şekillendi. Yeni tarifeye göre motorinin litre fiyatı İstanbul'da 96,31 liraya, Ankara'da 97,41 liraya, İzmir'de ise 97,71 liraya geriledi. Doğu illerinde ise ortalama fiyatın 99,11 lira seviyelerine indiği aktarıldı.

ÖTV ARTIŞ TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

Ağustos ayında sıfırlanan motorin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), eylül itibarıyla litre başına 3 lira olarak yeniden tahsil edilmeye başlanmıştı. Mevcut vergi düzenlemesi takvimine göre, bu tutarın 1 Ekim tarihinde 3 lira daha artırılarak 6 liraya çıkarılması planlanıyor. Artış ivmesinin kasım ayında 9 lira, aralık ayında ise 12 lira olacak şekilde devam edeceği belirtildi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye pazarında benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payının eklenmesiyle hesaplanıyor. Gümrüksüz fiyat belirlenirken Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kurlarındaki dalgalanmalar baz alınıyor. Vergi düzenlemeleri ve küresel piyasalardaki hareketliliğin önümüzdeki dönemde de pompa fiyatlarını doğrudan etkilemesi bekleniyor.