KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Yerel Medya Meclisi, Türkiye’nin farklı kentlerinde görev yapan yerel medya temsilcilerini Afyonkarahisar’da bir araya getirecek. 19-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek “KGK Yerel Medya Buluşması”, mesleki değerlendirmelerin yanı sıra kentin tarihi, kültürel, gastronomik ve turistik değerlerinin tanıtılmasına da ev sahipliği yapacak.

Afyonkarahisar KGK İl Temsilcisi Mehmet Emin Güzbey’in ev sahipliğinde düzenlenecek programa yaklaşık 50 ilden katılım sağlanacak. Çoğunluğunu yerel medya mensuplarının oluşturacağı KGK il temsilcileri ile Yerel Medya Meclisi üyeleri, İkbal Otel’de bir araya gelecek.

AFYONKARAHİSAR’IN DEĞERLERİ TANITILACAK

Üç gün sürecek buluşmanın ilk bölümünde katılımcılar için Afyonkarahisar’ın turizm ve gastronomi potansiyelini öne çıkaran çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Programın ilk gününde kentin termal tesisleri ziyaret edilerek tanıtım gezisi düzenlenecek. Ardından Afyonkarahisar’ın öne çıkan yöresel lezzetlerinin tanıtılacağı gastronomi turu yapılacak.

Programın ikinci gününde ise Kurtuluş Savaşı’nda önemli bir yere sahip olan ve meydan savaşlarına sahne olan tarihi noktalar ziyaret edilecek. Katılımcılar, bölgenin tarihine ilişkin bilgi edinme fırsatı bulacak.

Günün devamında Afyonkarahisar’ın önemli turizm bölgelerinden Frig Vadisi ve Ayazini ziyaret edilecek. Böylece yerel medya temsilcilerine kentin tarihi mirası ve doğal güzelliklerinin yanı sıra turizm potansiyelinin de tanıtılması hedefleniyor.

YEREL MEDYANIN GELECEĞİ KONUŞULACAK

Buluşmanın en önemli bölümlerinden biri ise 21 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek “Yerel Medya Forumu” olacak. Saat 10.00’da başlayacak forum, KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek.

Forumda Türkiye’de yerel medyanın mevcut durumu ve geleceği kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Medya sektöründe hız kazanan dijital dönüşüm, yapay zekanın gazeteciliğe etkileri ve meslek birliği yasa tasarısı gibi gündemdeki başlıklar katılımcıların görüşleriyle ele alınacak.

SONUÇ BİLDİRGESİ KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

Yerel medya temsilcilerinin sorunlarını, beklentilerini ve çözüm önerilerini paylaşacağı toplantının ardından hazırlanacak sonuç bildirgesi kamuoyuna açıklanacak. Böylece forumda ortaya çıkan görüş ve önerilerin sektörün ilgili paydaşlarına aktarılması amaçlanıyor.

Program kapsamında Afyonkarahisar Valiliği ve Belediye Başkanlığına da ziyaretler gerçekleştirilecek. Üç günlük “KGK Yerel Medya Buluşması”, bu ziyaretlerin ardından tamamlanacak. (Mine UZUN)