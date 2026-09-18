Kahve kokusunun ruh hali ve beyin dalgalarını değiştirebildiği tespit edildi. Gönüllülerin yakınına yerleştirilen taze demlenmiş kahve kokusu eşliğinde yapılan testlerde, katılımcıların beş dakika içinde olumsuz duygularında azalma görüldü ve beyin dalgalarında rahatlama indeksi yükseldi. Kalp atış hızı ve kalp atış hızı değişkenliğinde ise belirgin bir değişim gözlenmedi. Araştırmacılar, 20 gram çekilmiş kahveyi 400 mililitre sıcak suyla demleyerek katılımcılardan yaklaşık 50 santimetre uzağa yerleştirdi. Beş dakikalık koku maruziyeti öncesinde ve sonrasında yapılan ölçümlerde şu sonuçlar elde edildi: Katılımcıların yorgunluk, gerginlik, endişe, kafa karışıklığı ve depresyon skorlarında anlamlı düşüş kaydedildi. Enerji ve canlılık hissinde ani bir artış görülmezken, kahve kokusunun daha çok olumsuz duyguları hafiflettiği belirlendi.

Beyindeki alfa, beta ve teta dalgalarının oranından hesaplanan "rahatlama indeksinde" artış saptandı.

KOKUNUN HAFIZA VE BEKLENTİYLE İLİŞKİSİ

Koku duyusunun beyindeki duygu ve hafıza merkezleriyle doğrudan bağlantılı olduğu biliniyor. Kahve kokusunun sabah rutini, dinlenme molası veya dost sohbetleri gibi olumlu geçmiş deneyimleri tetikleyerek bu değişime yol açabileceği değerlendiriliyor. Araştırmacılar, çalışmada kontrol grubu kullanılmaması ve katılımcıların kahve tüketim alışkanlıklarının detaylı incelenmemesi nedeniyle sonuçların kesin bir kanıt oluşturmaktan ziyade bir ön bulgu niteliği taşıdığına dikkati çekiyor. Katılımcıların sadece beş dakika boyunca sessizce dinlenmiş olmalarının da ruh halindeki bu iyileşmeye katkı sağlamış olabileceği ifade ediliyor.

Kaynak: TRT HABER