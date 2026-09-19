Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev yapan 592 milletvekili ile bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının 2026 yılının ilk sekiz ayındaki sağlık harcamaları toplam 167 milyon 814 bin lira olarak gerçekleşti.

Sözcü'nün aktardığı resmi verilere göre, bu rakam günlere bölündüğünde vekillerin sağlığı için ayrılan bütçe günlük ortalama 691 bin liraya denk geliyor. Saatlik maliyet ise 28 bin 800 lirayı bularak mevcut asgari ücretin üzerinde bir meblağ oluşturuyor. Ocak-ağustos dönemindeki toplam faturanın 165 milyon 252 bin liralık kısmını tedavi ve sağlık malzemesi giderleri oluştururken, 2 milyon 562 bin lirası ilaç harcamalarına ayrıldı.

İLAÇ GİDERLERİNDE AĞUSTOS ARTIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Tedavi masrafları aylık bazda dalgalı bir seyir izledi. En yüksek tedavi harcaması 30 milyon 16 bin lira ile haziran ayında yapılırken, en düşük harcama 13 milyon 939 bin lira ile ocak ayında kaydedildi. İlaç giderlerinde ise yaz aylarında belirgin bir yükseliş yaşandı. Yılın ilk aylarında daha düşük seyreden ilaç faturası, temmuz ayında 698 bin liraya, ağustos ayında ise bir önceki aya göre iki kat artarak 1 milyon 430 bin liraya ulaştı.

MECLİS HASTANESİ KİMLERE HİZMET VERİYOR?

TBMM yerleşkesi içerisinde faaliyet gösteren ve başhekimliğini Prof. Dr. Mustafa Şahin'in üstlendiği Meclis Devlet Hastanesi, tam teşekküllü yapısıyla milletvekilleri, meclis personeli ve hak sahiplerine doğrudan hizmet sunuyor. Vatandaşların devlet hastanelerinde randevu bulma süreçlerinde yaşadığı bekleme süreleri veya özel hastanelerdeki yüksek fark ücretleri, milletvekillerinin bütçeden karşılanan geniş kapsamlı sağlık güvencesiyle yapısal bir farklılık gösteriyor.